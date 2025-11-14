 Premjerės patarėjas: Minskas siūlo kiek atidėti technines derybas su Lietuva

2025-11-14 13:27
Lukas Juozapaitis (BNS)

Lenkijai penktadienį pranešus kitą savaitę ketinant atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas pareiškė, kad Minskas pasiūlė iki kito antradienio atidėti technines derybas su Vilniumi dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą.

Ignas Algirdas Dobrovolskas ir Inga Ruginienė
Ignas Algirdas Dobrovolskas ir Inga Ruginienė / L. Balandžio / BNS nuotr.

„Naujausia šios dienos informacija dar kartą patvirtina, kad Baltarusijos režimas tik imituoja norą spręsti mūsų ir Europos vežėjų, kurie laikomi įkaitais, problemas“, – žiniasklaidai išplatintame komentare sakė Ignas Algirdas Dobrovolskas.

Vėliau jis BNS patikslino, kad „vietoje to, kad deramasi būtų, pavyzdžiui, rytoj, jie siūlo antradienį“. 

Technines derybas su Baltarusijos pasieniečiais vedančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis BNS nekomentavo premjerės patarėjo pasisakymo.

„Vietoj to, kad sustabdytų kontrabandinių balionų keliamą grėsmę vakarų civilinei aviacijai, Baltarusija gilina eskalaciją ir piratų ar teroristų metodais paėmė įkaitais mūsų ir Europos vežėjų turtą“, – pridūrė I. A. Dobrovolskas.

Jo teigimu, nepaisant pozityvių ženklų – uždarius sienas sumažėjo balionų skaičius ir kitos rizikos – Baltarusija privalo nedelsiant leisti išvykti Lietuvos krovininiam transportui be jokių papildomų sankcijų.

