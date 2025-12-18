Premjerė ragina greičiau atsistatydinti LRT tarybą, Seimą – atsitraukti nuo pataisų

I. Ruginienė taip pat paprašė Seimo atsitraukti nuo baigiamų priimti pataisų, kuriomis būtų pakeista LRT vadovo atleidimo tvarka.
„Kviečiu LRT tarybą kuo skubiau susirinkti ir atliepti klausimą, kurį kelia žurnalistai. (...) Negalime šio klausimo palikti kitam mėnesiui“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė ministrė pirmininkė.
Iš pareigų pasitraukus LRT tarybai, automatiškai atsistatydina ir įstaigos generalinis direktorius bei jo pavaduotojas.
Anksčiau prezidentas Gitanas Nausėda irgi pareiškė, kad jeigu neįmanoma nuraminti aistrų, atsistatydinti turėtų tiek taryba, tiek administracija.
Tokį sprendimą anksčiau pasiūlė ir dabartinė LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė bei maždaug du trečdaliai transliuotojo darbuotojų.
Taryba šį klausimą žadėjo svarstyti sausio 20 dieną.
I. Ruginienė taip pat paragino Seimui nepriimti pataisų, kurios sudarytų galimybę LRT tarybai lengviau atleisti generalinį direktorių.
„Man atrodo, kad šiandien abi pusės tikrai pasiekė aukštą emocinį lygį ir toks sprendimas būtų tinkamas visiems. Turime susėsti ir šitą klausimą išspręsti kartu“, – sakė premjerė.
Pasak jos, jeigu reikamus žingsnius padarytų LRT taryba ir Seimas, Vyriausybė prisiims lyderystę, įtraukiant suinteresuotas puses, parengti „normalų projektą“ ir pateikti jį parlamentui.
Anot ministrės pirmininkės, siūlomame įstatyme būtų užtikrinta nepriklausoma LRT redakcijos veikla, ginamas laisvas žodis ir patobulinta LRT valdysena.
Ji svarstytina pavadino ir idėją, kad politikai negalėtų skirti narių į LRT tarybą.
„Labai tikiuosi, kad visos pusės išgirs ir šiandien, artėjant Kalėdoms, labai tikiuosi, kad mes galėsime susitarti dėl taikos ir surasti reikiamus sprendimus“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Pasak jos, šiuo metu Seime esančių pataisų priėmimo procesas buvo absoliučiai nepriimtinas.
„Pilietinis susipriešinimas pasiekė per aukštą lygį. Žmonės lauke neturi šalti, Seimas neturi posėdžiauti naktimis apie katinus. Toks besivystantis procesas, koks buvo iki šiol, turi būti stabdomas“, – sakė premjerė.
Koalicija siekė, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Seimo pirmininkas: labiau realu, kad LRT pataisos kelsis į sausį
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad labiau realu, jog įstatymo pataisų, lengvinančių nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą iš pareigų, priėmimas nusikels į sausį.
Tai jis pranešė ketvirtadienį po susitikimo su trijų opozicinių frakcijų nariais.
„Labiau realu, kad kelsis į sausį“, – teigė J. Olekas.
Per šį susitikimą pranešta, kad nenumatyto Seimo posėdžio šiuo klausimu jau nebebus, tačiau parlamento vadovas negalėjo pasakyti, ar valdantieji sutinka atsitraukti nuo pataisų.
„Kol kas nėra galutinio sprendimo“, – teigė jis.
Parlamento vadovas tvirtino, kad viena iš galimų išeičių iš susidariusios situacijos būtų LRT tarybos ir vadovybės atsistatydinimas.
Opozicijos atstovai sakė siekiantys, kad projektas išvis nebebūtų svarstomas.
„Mums svarbu, kad šis projektas neitų į priekį, kad nebūtų skubos, ir dar viena labai svarbi sąlyga – kad Seimo valdybos sprendimu būtų sudaryta darbo grupė, į kurią įeitų žiniasklaidos atstovai, interesų grupių atstovai, tame tarpe ir politikai, kuri galėtų, pasinaudodama tiesiog normaliu laiko tarpu, padiskutuoti apie tai, ką daryti toliau“, – žurnalistams sakė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Jos teigimu, situacijos deeskalavimas yra Seimo pirmininko rankose.
„Tai priklauso nuo to, kiek kietumo, kiek tvirtumo ir ryžto jis turės. Esu buvusi Seimo pirmininko pozicijoje, žinau, kad reikia daug moderuoti, reikia tartis, bet kai kuriais momentais reikia būti principingam. Tai dabar matysime, kaip Juozas Olekas sugebės apginti tą poziciją, kurią aptaria su opozicija“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak konservatoriaus Lauryno Kasčiūno, J. Olekas ateina išklausyti opozicijos, tačiau neturi mandato, ką nors nuspręsti.
„Matyt, būtų protinga jau rytoj susiburti ir susibėgti tokiam formate, kur jau yra visi sprendimų priėmėjai valdančiųjų pusėje, kad pasižiūrėtume, ar įmanomas susikalbėjimas, ar ne“, – tvirtino jis.
L. Kasčiūno teigimu, dabartinis projektas turėtų būti tiesiog užšaldytas.
Demokratas Lukas Savickas sakė, kad Seimo vadovui buvo išsakytas prašymas bandyti normalizuoti darbą parlamente.
„Išsakėme aiškias principines nuostatas, kad iš neteisės teisė negimsta ir reikia išgirsti valdančiųjų principinį atsakymą, kad jie atsiriboja tiek nuo šio skubos tvarka svarstomo LRT įstatymo, lygiai taip pat ir nuo Remigijaus Žemaitaičio teikto įstatymo projekto“, – tvirtino L. Savickas.
„Skuba turi baigtis, šių procesų nagrinėjimas turi baigtis ir tuomet turi būti kalba apie bendrą darbo grupę iš visų parlamentinių frakcijų, lygiai taip pat įtraukiant žiniasklaidos atstovus, protesto organizatorius ir tuomet ieškoti naujo, telkiančio projekto, ir tik toks gali judėti į priekį“, – pridūrė jis.
LRT įstatymo pataisos, lengvinančios nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą, įstrigo per jų svarstymą Kultūros komitete sunegalavus pirmininkui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui. Per nuotolinį komiteto posėdį ketvirtadienį jam buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba ir jis išvežtas į Santaros klinikas atlikti tyrimų.
Ketvirtadienio vakarą turėjo vykti nenumatytas Seimo posėdis, kuriame būtų pradėta minėtų pataisų priėmimo procedūra. Tačiau jis vykti negali, kol pagrindinis komitetas, tai yra Kultūros, neapsvarstė visų projektui pateiktų pasiūlymų.
Per neeilinį Kultūros komiteto posėdyje ketvirtadienį turėjo būti apsvarstyta apie 470 pasiūlymų LRT įstatymo pakeitimo projektui.
Dauguma jų yra opozicinių politikų, šiems taip siekiant vilkinti pataisos priėmimą taikant parlamentinę filibusterio taktiką.
Seimo valdyba atšaukė nenumatytą posėdį
Seimo valdyba nusprendė atšaukti ketvirtadienį planuotą neeilinį plenarinį posėdį, skirtą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) vadovo atleidimą lengvinančioms pataisoms priimti.
„Dėl to, kad mūsų kolegų ne visų sveikata atlaikė tokias įtampas, Kultūros komitetas negalėjo atlikti to darbo, kurį tikėjomės, kad jis atliks, tai nėra parengta medžiaga klausimui, įtrauktam į šios dienos nenumatytą posėdį, tai siūlau nenumatytą posėdį atšaukti“, – Seimo valdyboje kalbėjo parlamento pirmininkas Juozas Olekas.
Tokiam siūlymui pritarta bendru sutarimu.
