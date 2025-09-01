Po netikėtumų Seime – kanclerio paaiškinimas

Pasak kanclerio, preliminariais duomenimis, gedimas įvyko, nes garso sistemos procesorius prarado ryšį su garso protokolui skirtu tinklu. A. Stončaičio teigimu, techninis kabelio gedimas gali kartotis, nes sistema yra maždaug 20 metų amžiaus.
„Sistema yra perjungta ant atsarginio kanalo ir šiandien tai bus darbas užtikrintas, tačiau tvarumo nėra, todėl (...) samdysime išorės specialistų komandą, kad būtų įvertinta mūsų viso šito tinklo problematika. Šiandien sistema turėtų veikti rezerviniu režimu“, – ketvirtadienio rytą prieš Seimo posėdį vykusioje seniūnų sueigoje kalbėjo jis.
Anot kanclerio, parlamentas yra atlikęs galimybių studiją, kiek kainuotų pakeisti visą sistemą, jo teigimu, tokių darbų vertė siektų 7–8 mln. eurų.
Vasarą plenarinių posėdžių salė remontuota – pakeistas apšvietimas, ekranai, kuriuose skelbiama informacija.
Naujausi komentarai