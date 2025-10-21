Patarėjas: premjerė nėra išsakiusi aiškios pozicijos, kad nebepasitiki Šakaliene

„Pirmiausia tai mes premjerės aiškios pozicijos dėl nepasitikėjimo neturime šiai dienai“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
„Arba pasakai tiksliai, arba pasakai, kad dar sušlubavęs, tai jeigu sušlubavęs, tai galbūt galima dar kai ką ir pataisyti“, – teigė jis.
I. Ruginienė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
Kaip skelbė BNS, D. Šakalienė antradienį susitiko su G. Nausėda, kiek anksčiau prieš tai pranešusi apie sprendimą trauktis iš pareigų, tuo metu premjerė teigė tiesiogiai iš ministrės apie jos sprendimą negirdėjusi.
Savo ruožtu G. Nausėda paprašė ministrės kol kas neteikti atsistatydinimo pareiškimo, nes nori tai aptarti su premjere. Prezidentas su I. Ruginiene susitiks trečiadienį.
„Sutaikymas visada yra geriau negu kad susipykimas. Tai visada tokia viltis yra, dėl to ir norėtume išnaudoti visas galimybes“, – teigė D. Matulionis.
BNS rašė, kad I. Ruginienė pirmadienį taip pat pranešė apie sprendimą nušalinti KAM nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.
G. Nausėdos patarėjas teigė, kad Prezidentūra šiuo metu neturi jokios informacijos apie ministrės verslo ryšius ir „todėl nėra ką komentuoti šiam momentui“.
Naujausi komentarai