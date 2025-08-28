Patarėjas apie Edviną Grikšą: prezidentą pozityviai nustebino jo požiūris

„Prezidentą pozityviai nustebino kandidato požiūris į regioninę ekonomiką, į skirtumų tarp regionų mažinimą“, – po susitikimo ketvirtadienį kalbėjo vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
„Prezidentas pirmą kartą susitiko su kandidatu, išgirdo atsakymus į užduotus klausimus dėl įvairių ekonomikos sričių, šių atsakymų turinį vertins ir vėliau pateiks savo išvadas“, – teigė jis.
Nors E. Grikšo požiūrį į regionus šalies vadovas įvertino teigiamai, anot patarėjo, ministerijos sritis gerokai platesnė.
„Prezidentas norėjo išgirsti, kokią kandidatas taikytų politiką skatinant inovacijų diegimą, pasirengimą dirbtiniam intelektui, (...) kaip gerintų verslo aplinką, mažintų administracinę naštą, skatintų investicijas, ypač regionuose“, – sakė V. Augustinavičius.
„Prezidentas domėjosi, kaip kandidatas (...) stiprintų pramonės konkurencingumą, kaip gerintų prieigą prie finansavimo, taip pat – viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas, turizmo plėtra“, – teigė jis.
V. Augustinavičius neatskleidė, ar prezidentas po susitikimo būtų linkęs tvirtinti E. Grikšą ministru.
„Gavo atsakymus į daugelį klausimų, bet reikia juos įvertinti“, – sakė patarėjas.
Jis pažymėjo, kad nors E. Grikšas neturi daug patirties politikoje, jis jau keletą metų dirba ministerijoje, kuriai pretenduoja vadovauti.
34-erių E. Grikšas ministerijoje dirba nuo 2020 metų, 2019–2020 metais jis buvo Seimo nario patarėjas.
Inovacijų politikos grupės vadovo pareigas šiuo metu einančio E. Grikšo kandidatūrą siūlo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.
„Dirba inovacijų srityje, kadangi tai viena iš pagrindinių (ministerijos – BNS) funkcijų, tai preziumuojama, kad yra gilesnis įsigilinimas į turinį. Mažesnė yra politinė patirtis, bet yra įvairių ministrų su įvairiomis patirtimis, čia svarbiausia konkretūs darbai, jie apsprendžia žmogaus galimybes“, – sakė V. Augustinavičius.
E. Grikšas yra ketvirtasis kandidatas į ministro postą, su kuriuo susitiko G. Nausėda. Ketvirtadienį į Prezidentūrą susitikti su šalies vadovu atvyko „aušriečių“ kandidatas į žemės ūkio ministrus Andrius Palionis, trečiadienį prezidentas turėjo pokalbius su laikinąja krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene bei laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.
