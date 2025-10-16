Iš pareigų traukiasi prezidento patarėjas Mindaugas Bundza

Apie savo sprendimą M. Bundza paskelbė ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“.
„Šiandien – paskutinė mano darbo diena prezidento komandoje. Ketveri metai nuolatinių pamokų, už kurias esu ir būsiu nuoširdžiai dėkingas tiek prezidentui, tiek Švietimo, mokslo ir kultūros, kitų grupių ir visos kanceliarijos kolegoms“, – rašo M. Bundza.
„Pasakodamas apie darbą Prezidentūroje visuomet sakiau, kad savo forma tai iš esmės toks pat darbas, kaip ir visur – tam tikri kalneliai. Tik tiek, kad čia tų kalnelių aukštumos, o ir žemumos gali būti itin ekstremalios. Pastarosios savaitės nebuvo iš lengvųjų. Susitelkimo“, – pridūrė jis.
M. Bundza šalies vadovo patarėju dirbo ketverius metus.
Paskutinį kartą viešai M. Bundza pasirodė Prezidentūroje vykusioje spaudos konferencijoje, kur dalyvavo dabar jau buvęs kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Po šios spaudos konferencijos I. Adomavičius sulaukė kritikos dėl savo pasisakymų ir kompetencijų stokos.
