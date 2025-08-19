 Paluckas išsikraustė iš premjerui skirtos rezidencijos Turniškėse

2025-08-19 10:59
Martyna Pikelytė (ELTA)

Iš premjero pareigų atsistatydinęs Gintautas Paluckas išsikraustė iš ministrui pirmininkui skirtos rezidencijos Turniškėse, sako Vyriausybės kanceliarija.

Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Taip, Gintautas Paluckas iš rezidencijos išsikraustė“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Vyriausybės kanceliarija.

Tuo metu kandidatė į premjeres Inga Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime. Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui G. Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

