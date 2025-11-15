Į Turniškes – be šuns ir žuvyčių

Kaip paaiškėjo, čia apsigyveno tik ministrės pirmininkės šeima, o augintiniai liko ankstesniuose namuose, jų globa patikėta artimam giminaičiui.
I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas sako, kad premjerės namus Grigiškėse saugo baltoji šveicarų aviganė Bestė. Jai šiuo metu jau vienuolika metų. Namuose ministrė pirmininkė augino ir akvariumo žuvytes.
Tačiau nei Bestė, nei žuvytės su šeimininke neišsikraustė. Augintiniai palikti premjerės namuose, juos prižiūri I. Ruginienės uošvis. „Augintiniai palikti premjerės uošviui ir liko name, kuriame jaučiasi jaukiausiai. Į Turniškes joks augintinis nebuvo perkeltas“, – patikina I. A. Dobrovolskas.
Šiemet visuomenę sukaustė ne vienas žiauraus elgesio su gyvūnais atvejis, o gyvūnų sergėtojai dažnai kalba apie sistemines spragas mūsų teisės aktuose, kad gyvūnų skriaudėjams taikoma per menka atsakomybė ir jie gauna nuobaudą tik tada, kai gyvūnas nužudomas, o jei lieka gyvas – atsakomybė švelnėja.
Pasiteiravus, ar I. Ruginienės kadencijos laiku galima tikėtis proveržio šioje srityje, I. A. Dobrovolskas į išsamią diskusiją nesileidžia ir sako, kad premjerė palaiko iniciatyvas, kuriomis siekiama griežtinti atsakomybę už žiaurų elgesį su gyvūnais.
„Jei tokių pasiūlymų atsirastų, ji į juos žiūrėtų palankiai“, – priduria I. Ruginienės patarėjas.
