„Nemuno aušra“ kol kas nepateikė kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus

„Šiandien nieko nenusprendėme, apsikeitėme nuomonėmis, pasidiskutavome, pasišnekėjome, dar dabar va diskutuojame, šnekamės, ir viskas. Matyt, gal rytoj kažkoks sprendimas bus“, – BNS sakė partijos pirmininkas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis.
Antradienį po pokalbio su „aušriečiais“ I. Ruginienė sakė, jog sutarta, kad antradienį jai partija pateiks dvi pavardes.
Tai anksčiau patvirtino ir R. Žemaitaitis, nors jis taip pat teigė turįs laiko iki rugsėjo 23 dienos, kai Seimas planuoja tvirtinti naujos Vyriausybės programą.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas kandidato į aplinkos ministrus Povilo Poderskio ir kandidato į energetikos ministrus Mindaugo Jablonskio nepaskyrė, kaip jis teigė, nesulaukęs garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
Prezidentas I. Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus.
Pasak paskirtosios ministrės pirmininkės, šie turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
Naujausi komentarai