„Įmanomos informacijos failą aš gavau. Yra tam tikrų rizikos veiksnių. Pirmiausia, galbūt, susijusių daugiau ne su ja pačia, o su jos vyro veikla. Tačiau tokių rizikos veiksnių, kurie turėtų tiesioginį sąryšį su nacionaliniu saugumu, Valstybės saugumo departamentas konstatavo, kad tokios informacijos jie neturi“, – TV3 televizijai duotame interviu teigė G. Nausėda.
Nausėda: yra rizikos veiksnių, susijusių su Ruginienės vyro veikla
2025-08-20 16:31
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia iš Valstybės saugumo departamento (VSD) gavęs informaciją apie galimas rizikas, susijusias su kandidatės į premjerus Ingos Ruginienės vyro veikla.
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.
