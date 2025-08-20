 Nausėda: yra rizikos veiksnių, susijusių su Ruginienės vyro veikla

2025-08-20 16:31
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė (ELTA)

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia iš Valstybės saugumo departamento (VSD) gavęs informaciją apie galimas rizikas, susijusias su kandidatės į premjerus Ingos Ruginienės vyro veikla.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Įmanomos informacijos failą aš gavau. Yra tam tikrų rizikos veiksnių. Pirmiausia, galbūt, susijusių daugiau ne su ja pačia, o su jos vyro veikla. Tačiau tokių rizikos veiksnių, kurie turėtų tiesioginį sąryšį su nacionaliniu saugumu, Valstybės saugumo departamentas konstatavo, kad tokios informacijos jie neturi“, – TV3 televizijai duotame interviu teigė G. Nausėda.

