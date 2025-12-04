Nausėda Rygoje susitiks su Latvijos ir Estijos prezidentais, aptars regiono saugumą

Kaip pranešė Prezidentūra, tai kasmetinis trijų Baltijos valstybių vadovų susitikimas, kurio metu be regioninio saugumo klausimų bus kalbama apie ES ir NATO išorės sienos apsaugos stiprinimą.
Prezidentai taip pat kalbėsis apie paramą Ukrainai bei svarbiausius transporto ir energetikos projektus.
Po susitikimo vyks bendra Baltijos šalių vadovų spaudos konferencija, kiek vėliau G. Nausėda Nacionalinėje Latvijos bibliotekoje apžiūrės parodą „Taika prasideda nuo knygų“.
G. Nausėda su Baltijos šalių kolegomis susitinka Lietuvai patiriant kontrabandinių balionų iš Baltarusijos atakas.
BNS rašė, kad meteorologiniai balionai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Naujausi komentarai