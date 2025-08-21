Nausėda „Nemuno aušros“ dalyvavimo koalicijoje klaida nebevadina

„Kas buvo prieš metus, beveik prieš metus, situacija buvo tikrai kitokia ir Lietuvos socialdemokratų partija turėjo kur kas platesnį ir svaresnį pasirinkimą, negu turi dabar“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė šalies vadovas.
„Atsižvelgdamas į tai, kad per pastaruosius aštuonerius mėnesius, pono Žemaitaičio partija nepadarė nei kažkokių tai ypatingų pareiškimų, kurie blogintų Lietuvos reputaciją tarptautinėje arenoje, dalyvavo priimant sprendimus, aš manyčiau, kad jie tokią teisę turi“, – teigė jis.
Kas buvo prieš metus, beveik prieš metus, situacija buvo tikrai kitokia ir Lietuvos socialdemokratų partija turėjo kur kas platesnį ir svaresnį pasirinkimą, negu turi dabar.
Tačiau G. Nausėda pabrėžė, kad partija ir jos lyderis vis dar turi neišspręstų teisinių problemų, dėl šios priežasties partijos narių kandidatūros į ministrus nebus patvirtintos.
„Tai yra pirmiausia teismo procesas dėl paties Žemaitaičio, taip pat tyrimas dėl partijos finansavimo. Jie taip pat anksčiau ar vėliau turės pasibaigti, – kalbėjo prezidentas. – Kol jie nėra pasibaigę, aš taikau tą patį saugiklį nuosekliai, kurį taikiau pačioje pradžioje, kitaip tariant, pono Žemaitaičio partijos, „Nemuno aušros“, kandidatai negalės tapti ministrais.“
Kaip rašė BNS, derybas dėl naujos koalicijos socialdemokratai pradėjo iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Šiuo metu „aušriečių“ deleguoti ministrai vadovauja Aplinkos, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijoms. Anksčiau partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad dalis jų darbo nebetęs.
Anot politinės jėgos pirmininko, partiečiai norėtų Vyriausybėje matyti politikus, kurie „aušriečių“ gretose yra ilgiau, prisidėjo prie sėkmės Seimo rinkimuose ir galėtų imtis „pilnos atsakomybės“.
Prezidentas G. Nausėda šio Seimo kadencijos pradžioje yra sakęs, kad dėl „Nemuno aušros“ reputacinių problemų neskirs partijos narių ministrais.
R. Žemaitaitis teisiamas baudžiamojoje byloje dėl žydų niekinimo, tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl „Nemuno aušros“ rinkimų kampanijos finansavimo.
Prezidentas nemato Eugenijaus Sabučio toliau tęsiančio darbą susisiekimo ministru
Prezidentas Gitanas Nausėda nemato teisėsaugos dėmesio „čekiukų“ byloje sulaukusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio toliau tęsiančio darbą pareigose.
„Kol nėra išaiškintos visos aplinkybės, nematau jokių galimybių ponui Sabučiui vykdyti ministro pareigas“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį kreipėsi į Seimą dėl E. Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.
Prokuratūra teigia politiko veiksmuose, einant Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, nustačiusi piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo požymių.
Teisėsaugos tiriamu laikotarpiu E. Sabutis ėjo Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas (2019–2020 metais), o po to buvo išrinktas į Seimą.
Tęsiantis konsultacijoms dėl naujos koalicijos ir Ministrų kabineto sudėties, I. Ruginienė praėjusią savaitę teigė, kad ketina susitikti su kiekvienu ministru atskirai ir šiuo metu savo vertinimo apie kolegas neatskleidžia.
Politikė pirmadienį tikino, kad susitikimų sesijos su potencialiais ministrais būsimoje Vyriausybėje dar nepradėjo.
Pasak šalies vadovo, šiuo metu dar anksti kalbėti „apie pavardes, kai net nėra pačios koalicijos sudarymo fakto“.
Ketvirtadienį politikams pateikta I. Ruginienės kandidatūra į ministrės pirmininkės pareigas.
Balsavimas dėl kandidatūros bus atviras, o patvirtinimui pakanka paprastos balsuojančiųjų daugumos.
Jei Seimas patvirtins naująją premjerę, politikė ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.
Dėl to Seimas į kitą neeilinį posėdį rinksis antradienį.
Naujausi komentarai