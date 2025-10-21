 Nausėda įvardijo, ką nori išgirsti iš Šakalienės

2025-10-21 11:45
Vilmantas Venckūnas (BNS)
Dominykas Biržietis (BNS)

Premjerei kalbant apie sušlubavusį pasitikėjimą krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, prezidentas Gitanas Nausėda sako norintis iš ministrės išgirsti, kaip ji įsivaizduoja savo ateitį.

Dovilė Šakalienė ir Gitanas Nausėda
Dovilė Šakalienė ir Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Šiandien, susitikęs su ponia Šakaliene, noriu išgirsti visos šios istorijos pradžią, potekstę, kalbėti apie tai, kaip ji pati įsivaizduoja savo kaip ministrės ateitį“, – žurnalistams Kaune antradienį sakė G. Nausėda.

„Labai svarbi misija yra apginti gynybos biudžetą – nesumeluotą, tikrą, kuriuo galėtume pagrįstai didžiuotis ir kurio pagrindu galėtume kurti nacionalinę diviziją, priimti sąjungininkus ir niekam tai nekeltų abejonių“, – kalbėjo prezidentas.

Šalies vadovas su ministre ketina susitikti vėliau antradienį.

Šiame straipsnyje:
Dovilė Šakalienė
Gitanas Nausėda
ministrė

