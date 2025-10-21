Nausėda įvardijo, ką nori išgirsti iš Šakalienės

„Šiandien, susitikęs su ponia Šakaliene, noriu išgirsti visos šios istorijos pradžią, potekstę, kalbėti apie tai, kaip ji pati įsivaizduoja savo kaip ministrės ateitį“, – žurnalistams Kaune antradienį sakė G. Nausėda.
„Labai svarbi misija yra apginti gynybos biudžetą – nesumeluotą, tikrą, kuriuo galėtume pagrįstai didžiuotis ir kurio pagrindu galėtume kurti nacionalinę diviziją, priimti sąjungininkus ir niekam tai nekeltų abejonių“, – kalbėjo prezidentas.
Šalies vadovas su ministre ketina susitikti vėliau antradienį.
