Naujausi reitingai: valdantieji jau pasiekė dugną?

Už opozicinius konservatorius balsuotų 15,3 proc. (lapkritį – 13,7 proc.) respondentų, valdančiuosius socialdemokratus – 8,6 proc. (lapkritį – 9 proc.) tyrimo dalyvių.
Apklausa rodo, kad Liberalų sąjūdį palaikytų 6,8 proc. (lapkritį – 5,7 proc.), Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ remtų 5,9 proc. (lapkritį – 8,2 proc.) , Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą bei „Nemuno aušrą“ – po 5,7 proc. (lapkritį atitinkamai 7 ir 5,4 proc.) rinkėjų.
Kitos partijos, tyrimo duomenimis, surinktų mažiau nei 5 proc. balsų ir neperžengtų kartelės per rinkimus patekti į Seimą per daugiamandatę apygardą.
Apklausoje į klausimą neatsakė 24,1 proc. respondentų, dar 13,7 proc. teigė, kad nebalsuotų apskritai.
Apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
Gruodį reikšmingai nesikeitė ir žmonių atsakymai į klausimą, kuris politikas ar visuomenės veikėjas geriausiai tiktų eiti ministro pirmininko pareigas.
Pirmoje vietoje su 10,8 proc. (lapkritį – 13,4 proc.) įvardijimų yra viena konservatorių lyderių Ingrida Šimonytė, antras – demokratų lyderis Saulius Skvernelis su 6,6 proc. (lapkritį – 9,2 proc.) paminėjimų, trečioje – „Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis su 6,3 procento (lapkritį – 6 proc.).
Ketvirta šioje apklausos dalyje buvo Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen su 6 proc. (lapkritį – 5,2 proc.), o penkta – dabartinė premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė su 5,9 proc. (lapkritį – 4,5 proc.) įvardijimų.
Bendrovė „Spinter tyrimai“ apklausą atliko gruodžio 13–22 dienomis, jos metu telefonu ir internetu apklausta daugiau nei 1 tūkst. respondentų.
