Viskas prasidėjo, kai man paskambino didis gyvūnėlių mylėtojas Dziundzvaldas Birkaila ir pasakė vešiąs sužeistiems Rusijos kariams prezervatyvų į frontą, kad tie, žagindami asilus ir kupranugarius, neužsikrėstų kokiomis nors ligomis.
„Aaa nenori su manym važiuoti? Nuvyksim prie Pokrovsko ir galėsi paimti interviu iš Rusijos pusėje kariaujančių lietuvių“, – pasakė man D. Birkaila.
„Pokrovskas... Šiuolaikinis Stalingrado ir Vaterlo mišinys, kuriame viso pasaulio „tikrųjų vertibių“ gynėjai susirinko į kovą su „supuvusiais Vakarais“, – pagalvojau apsvaigusi iš laimės.
„Būtų fajniai“, – išstenėjau, bandydama nuslėpti savo tikrąjį norą lėkti dabar pat.
Kaip tarėme, taip ir padarėme. Nuskridę į Rusiją, iš pradžių nuvykome į pafrontę Kurske ir nuvežėme prezervatyvų Rusijos kariams. Vienas jų, gulėdamas lazareto lovoje, bandė grabalioti tiek mano sėdimąją, tiek D. Birkailos tarpukojį, tačiau sanitarė aiškiai pasakė, kad šitam jaunuoliui giliai į smegenis įsmigusi skeveldra. Liko jam gal tik kelios dienos gyventi, tad reikėtų elgtis supratingiau.
Nuliūdome dėl jaunojo ruso, tačiau, kaip mėgsta kartoti mano vienas giminaitis, na, ką padarysi, toks gyvenimas.
Išvykę iš ligoninės Kurske, leidomės Pokrovsko link, kur turėjo būti dislokuota Rusijos pusėje kovojančių tikrų lietuvių – paprastų žmonių divizija.
Ir koks gi mane ištiko šokas, kai pamačiau, kad visą diviziją sudaro tik trys žmonės.
Vėliau sekė dar vienas sukrėtimas, kai supratau, kas gi tie žmonės.
Pirmasis jų buvo Petras Pupulis – didysis mūsų kovotojas su seksualinėmis mažumomis.
„Ir kodėl gi jūs ne Briuselyje?“ – paklausiau.
„Ai, ten nėra kas veikti. Negrai visokie tik trinasi ir pinigų kaulija, patarėjas Muteikis geria, o man beliko tik šokoladukus ėsti“, – atsakė Petras.
Kitas divizijos narys buvo „Ne mano zarios“ mesijas Emilijus Šunaitaitis, kuris dabar turėjo būti Seime ir kartu su kitais valdančiosios koalicijos nariais rinkti 40 kultūros viceministrų.
„Kodėl jūs ne Seime?“ – paklausiau.
„O kas tau darbo? Kaip tu sau gali leisti sau tokius klausimus, kai kovojama už visos tautos ateitį?“ – išspjovė tiradą Emilijus.
Trečiasis divizijos narys buvo žymusis nejuokingų anekdotų karalius, renginių vedėjas ir gal tuziną kartų išsiskyręs šeimos vertybių gynėjas Staugūnas Mirkauskas-Svimbalauskas, kuriam jau kelintą kartą nepavyko pakliūti nei į Seimą, nei į smulkaus miestelio savivaldybę.
„Žinau, ko manęs paklausi. Kodėl aš, užuot Kaišiadoryse vadovavęs vestuvių užstalei ir bernvakariui, nuvykau į frontą. Nori, papasakosiu anekdotą?“ – paklausė manęs komikas savo burundukišku balsu.
Nespėjau atsakyti nei taip, nei ne, kai užkaukė sirena, skelbianti apie „ukrofašistų“ dronų antskrydį, ir vis trys mano respondentai pradėjo kaip patrakę lakstyti aplink netoliese buvusius krūmus.
P. Pupulis buvo išsidažęs karo spalvomis, it indėnas plunksnų karūna ant galvos, kaip Amerikos senbuvių vadas. Jis vis lakstė, pasiėmęs pagalį ir rodydamas į tolumą, rėkė: „Gėjai! Gėjai!“.
Georgijaus juostelėmis apsikarstęs, „tautiaką“ dėvintis E. Šunaitaitis turėjo karutį ir lakstydamas paskui Petrą leido garsą: „Vyiau, vyiau“, kuriuo matyt bandė imituoti greitosios pagalbos mašinos sireną.
S. M.-Svimbalauskas turėjo plastikinį „kalašnikovą“, kuris, nuspaudus gaiduką, skleisdavo šūvį imituojanti garsą.
„Džender ideologija! Ji kiršina toutą!“ – parodė pirštu į tolį S. M.-Svimbalauskas ir ėmė vaizduoti šaudantis iš savo žaislinio ginklo.
„Už Lietuvą, virai! Virai, už Lietuvą!“ – sušuko P. Pupulis ir dar įnirtingiau ėmė mojuoti savo pagaliu bei kaukti, kaip kad kaukia indėnai filmuose, puldami baltuosius ar bet kuriuos kitus priešus.
Staiga Petras užkliuvo už kelmo, pargriuvo ir ėmė iš tikrųjų verkti bei kartoti: „Kodėl aš toks esu?!“
„Turime sužeistąjį“, – sušuko E. Šunaitaitis ir pribėgo prie Petro su karučiu šaukdamas: „Vyiau, vyiau“, pakėlė tą apvalainą vyrioką, įsodinęs jį į savo padargą „Ne mano zarios“, vadas, toliau imituodamas sirenos kaukimą, ėmė ratu lakstyti aplink mus.
Mano vyriokai vis maivėsi ir žaidė it maži vaikai, D. Birkailai filmuojant telefonu, tačiau netoli mūsų iš tikro vyko rimtos kovos.
Pasigirdo keistas zvimbimas, ir visi mes persigandę išvydome tikrą link mūsų artėjantį droną, kuris nešė milžinišką pusantro metro dydžio guminę falo imitaciją.
Nors dronas buvo toli, ant to guminio daikto aiškiai bolavo emblema – „Laisvės Ty Vy“.
Iš pradžių maniau, kad tai bomba, todėl bepilotei skraidyklei paleidus savo daiktą, pagalvojau, kad mano gyvenimas baigtas. Mes visi atsigulėme ant žemės ir laukėme sprogimo, tačiau galiausiai išgirdome ne aktyvuoto sprogstamojo užtaiso garsą, o S. M.-Svimbalausko riksmą.
Pakėlę galvas pamatėme, kad tas guminis „vėdaras“ jam sulindo tiesiai ten, kur jį ir būtų susigrūdęs koks kirkorovas.
Buvęs komikas šaukė it skerdžiamas ir keikė buvusią vidaus reikalų ministrę Agnę Pilotaitę, o jo draugai jį galiausiai išvežė pas tikrus medikus.
Vėliau, skrisdama namo, „jutubėje“ spėjau pažiūrėti vaizdelį, kur kunigas Grikis rinko pinigus S. M.-Svimbalausko operacijai.
„Mieli Lietuvos žmonės. Padėkite skleisti tiesą Lietuvoje. Mūsų broliui Staugūnui dabar sunkus metas – jam būtina paties geriausio tiesiosios žarnos specialisto pasaulyje pagalba“, – kalbėjo buvęs disidentas ir dvasininkas.
