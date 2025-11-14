Ministrė po vizito Kalėjimų tarnyboje: tai – esminės sąlygos siekiant ilgalaikių pokyčių

„Šiuo metu tarnyboje yra nemažai iššūkių, su kuriais reikia susitvarkyti – pradedant nuo pareigūnų aprūpinimo iki nuteistųjų laikymo sąlygų“, – pranešime cituojama Teisingumo ministerijos vadovė.
Ji taip pat akcentavo siekį, kad atlikęs bausmę žmogus nebegrįžtų į įkalinimo įstaigą. Todėl, anot R. Tamašunienės, svarbu užtikrinti resocializacijos priemonių kokybę ir plėtrą, nes nuo to tiesiogiai priklauso visuomenės saugumas.
Teisingumo ministrė taip pat pabrėžė būtinybę kurti žmogaus teises gerbiančią ir pasitikėjimą skatinančią bausmių vykdymo sistemą. Ji akcentavo, kad itin svarbu užtikrinti tiek pareigūnų ir darbuotojų orų atlyginimą, tiek jų emocinės gerovės stiprinimą, pritraukti naujų specialistų ir išlaikyti esamus – tai esminės sąlygos siekiant ilgalaikių pokyčių.
Ministrės vizito metu LKT direktorius Mindaugas Kairys pristatė jai tarnybos veiklą ir esamą situaciją: žmogiškuosius resursus, nuteistųjų skaičiaus dinamiką, taikomus resocializacijos metodus, saugumo valdymo priemones, kriminalinės žvalgybos veiklą, vykdomus bei planuojamus projektus ir viziją ateičiai.
Susitikimo metu buvo aptartos ir tolesnio bendradarbiavimo kryptys, galimybės pasitelkti Norvegijos finansinių mechanizmų paramą, siekiant modernizuoti įkalinimo įstaigas ir gerinti probacijos bei lygtinio paleidimo sistemą.
