Ministras: ES priemonės turi būti nukreiptos ne į Izraelio nubaudimą

„Mūsų interesas yra, kad kitomis, negu kad sunkiomis spaudimo priemonėmis, pasiektume rezultatą. (...) Priemonės turi būti orientuotos konkrečiai į situacijos pakeitimą, o ne šiaip suraskime kažką tai, kuo galėtume nubausti Izraelį. Toks priėjimas yra trumparegis ir neduos mums norimo rezultato“, – žurnalistams prieš Vyriausybės posėdį trečiadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Kaip rašė BNS, ES šalys nėra vieningos dėl karo Gazos Ruože, tad Bendrijai sunku imtis veiksmų prieš Izraelį, net ir augant visuomenės pykčiui.
Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), kuri ilgą laiką vaizduodavo save kaip tvirtą Izraelio sąjungininkę, praėjusią savaitę ragino užimti griežtesnę poziciją ir sakė, kad pasiūlys priemonių, įskaitant sankcijas kraštutinių dešiniųjų Izraelio ministrams ir prekybos ryšių apribojimą, perspėdama, kad badas neturi būti naudojamas kaip karo ginklas.
„Dar nebuvau matęs konkrečių siūlymų, ką EK siūlo daryti. Kai juos gausime, tada ir įvertinsime. Šiaip pasisakome už diplomatinio kanalo maksimalų išnaudojimą, už rimtus ir griežtus pokalbius su Izraeliu, perduodant labai aiškiai, koks yra mūsų lūkestis, kas yra nepriimtina“, – kalbėjo K. Budrys.
Situaciją Gazos Ruože Lietuvos diplomatijos vadovas trečiadienį aptarė su Izraelio užsienio reikalų ministru Gideonu Saaru (Gideonu Saru).
„Aptarėme situaciją Artimuosiuose Rytuose apskritai, konkrečiai Gazos humanitarinę situaciją, Lietuvos siūlymus prisidėti prie jos gerinimo, taip pat ir bendras nuotaikas ir tai, kas vyksta šiuo metu Europoje“, – kalbėjo K. Budrys.
Pasak jo, Lietuva galėtų svarstyti siųsti ir savo personalą į Gazos Ruožą, padedant sužeistiems žmonėms.
„Mes nesame indiferentiški, mes esame jautrūs pačiai situacijai ir tikrai esame aktyviai įsitraukę į įvairius pokalbius, taip pat ir ieškant europinių sprendimų“, – teigė ministras.
Jungtinių Tautų (JT) tyrėjai antradienį pareiškė, jog nuo 2023-iųjų spalio Izraelis Gazoje vykdo genocidą, su tikslu teritorijoje sunaikinti palestiniečius.
Izraelis kategoriškai atmetė šį pranešimą.
