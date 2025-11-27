Budriui – Čmilytės-Nielsen pagyros

Parlamentarės teigimu, jei vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ir Susisiekimo ministerijos vadovas Juras Taminskas į savo darbą įdėtų tiek pastangų, kiek K. Budrys, Lietuvos šansai Baltarusijos hibridinės atakos kontekste esą būtų geresni.
„Mano manymu, K. Budrys yra vienas iš labiausiai kompetentingų ministrų šioje Vyriausybėje. Man kelia nerimą ketinimai (…) jį patraukti (iš Ministrų kabineto – ELTA). Aš sakyčiau, kad jis savo darbą daro. Kiek efektyviai? Tikrai būtų galima efektyviau, bet tai tikrai nėra blogiausias ministras šioje Vyriausybėje, anaiptol“, – ketvirtadienį laidoje „Iš esmės“ kalbėjo politikė.
„Jeigu vidaus reikalų ministras ir susisiekimo ministras dėtų tiek pastangų, šansai būtų geresni“, – akcentavo V. Čmilytė-Nielsen.
Kaip skelbta anksčiau, jau kurį laiką užsienio reikalų ministrui kritikos negailintis R. Žemaitaitis teigė, jog būtent K. Budrys savo pareiškimais yra atsakingas už Baltarusijos hibridinės atakos pasekmes.
Kiek anksčiau „aušriečių“ lyderis taip pat yra sakęs, jog premjerė Inga Ruginienė su K. Budriu, kaip Vyriausybės nariu, turėtų atsisveikinti.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, tačiau kontrabandiniai balionai ir toliau skrieja į Lietuvą.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
