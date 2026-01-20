 Matulionis: kai kalbu apie NATO, kalbu ir apie JAV

Matulionis: kai kalbu apie NATO, kalbu ir apie JAV

2026-01-20 08:55
Saulius Jakučionis (BNS)

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Lietuva turėtų dalyvauti pratybose Arkties regiono saugumo užtikrinimui, jeigu jas organizuos NATO, taigi ir amerikiečiai, pastaruoju metu siekiantys perimti Grenlandiją.

Deividas Matulionis
Deividas Matulionis / L. Balandžio/BNS nuotr.

„Mūsų nuostata yra tokia – jeigu NATO imsis organizuoti pratybas, tai mes tikrai turėtume dalyvauti. Kai kalbu apie NATO, kalbu ir apie JAV“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.

Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Lietuva turėtų apsvarstyti dalyvavimą karinėse pratybose Grenlandijoje.

Apie tai jis kalbėjo, kai karius trumpam laikui saloje dislokavo kai kurios Europos šalys, pabrėžusios, kad reaguoja ne į JAV, o į Rusijos ir Kinijos keliamą grėsmę Arkties regione.

Anot D. Matulionio, ši pozicija neprieštarauja jo išsakytai.

„Ministro pozicija neprieštarauja pačiai idėjai. Arkties saugumas yra svarbus“, – kalbėjo patarėjas.

