 Lietuvoje lankosi EK pirmininkės pavaduotoja

2025-11-21 06:43
BNS inf.

Su oficialiu vizitu Lietuvoje penktadienį lankosi Europos Komisijos (EK) pirmininkės vykdomoji pavaduotoja Henna Virkkunen (Hena Virkunen).

Henna Virkkunen
Henna Virkkunen / Scanpix nuotr.

Už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją atsakinga pareigūnė Vilniuje susitiks su šalies vadovais, dalyvaus diskusijoje.

Kaip nurodė EK atstovybė Lietuvoje, H. Virkkunen kalbėsis su prezidentu Gitanu Nausėda, premjere Inga Ruginiene, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, lankysis Nacionaliniame krizių valdymo centre.

Komisarė taip pat dalyvaus Geopolitikos ir saugumo studijų centro rengiamoje metinėje „Stasio Lozoraičio vardo Vilniaus užsienio politikos ir saugumo konferencijos“ podiumo diskusijoje.

Joje dalyvaus ir K. Budrys bei Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio (Karolio Navrockio) vyriausiasis patarėjas užsienio politikos klausimais Marcinas Przydaczas (Marcinas Pšydačas).

Šiame straipsnyje:
Henna Virkkunen
Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja
vizitas Lietuvoje

