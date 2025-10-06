Kyjive viešinti premjerė pristatė naują iniciatyvą

Kaip pirmadienį paskelbė Vyriausybės kanceliarija, iniciatyva „Vaikai pirmiausia. Ukrainos ateities apsauga“ skirta padėti nuo karo nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms, pasitelkiant Lietuvos patirtį vaikų apsaugos ir reabilitacijos srityje. I. Ruginienė yra šios programos globėja.
„Kartu su Lietuvos institucijomis darysime viską, kad sumažintume siaubo ir žalos, kurią patyrė pagrobti ir prievarta į Rusiją išvežti Ukrainos vaikai, padarinius“, – pranešime cituojama Vyriausybės vadovė.
Skelbiama, kad su Ukrainos kolege Julija Svyrydenko susitikusi I. Ruginienė pabrėžė nesvyruojančią Lietuvos laikyseną remti Ukrainą iki pergalės ir bendrą tikslą – tvarios, teisingos taikos užtikrinimą.
„Neturėjau jokių abejonių, kad pirmuoju savo kaip ministrės pirmininkės vizitu turiu būti čia, laisvoje ir nenugalimoje Ukrainoje. Nuo karinės, humanitarinės, ekspertinės ir kitokios paramos iki įsitraukimo į atstatymo procesą ir pagalbą įgyvendinant narystei Europos Sąjungoje (ES) reikalingas reformas bei daugybėje kitų sričių, kur šiandien vyksta artimas bendradarbiavimas – esame ir būsime su jumis išvien“, – sakė premjerė.
„Galite kliautis Lietuva ir mūsų tvirta parama. Nes mes tikime, kad Lietuvos, kaip ir visos Europos, saugumas yra neatsiejamas nuo Ukrainos pergalės, tvirtų ir ilgalaikių saugumo garantijų bei Ukrainos narystės ES“, – teigė ji.
Su Ukrainos premjere I. Ruginienė aptarė, kaip Lietuva ir šalys partnerės gali dar labiau sustiprinti paramą Ukrainai ir padidinti spaudimą karą tęsiančiai Rusijai ir jos bendrininkei Baltarusijai.
„Susitikime akcentuota, jog Rusijos dronams vis dažniau pažeidžiant NATO šalių oro erdvę, Ukrainos patirtis tobulinant savo oro erdvės apsaugą yra itin aktuali. Europai būtina perimti vertingas pamokas, gilinant bendradarbiavimą su Ukraina“, – rašoma pranešime.
Aptariant Ukrainos europinę integraciją I. Ruginienė pabrėžė Lietuvos poziciją, kad Ukraina gali ir turi tapti visateise ES nare iki 2030 metų, ir užtikrino, jog Lietuva tęs visokeriopą paramą.
Susitikime pažymėta ir Lietuvos patirties pavyzdžiu inicijuotos programos „Kurk Ukrainai“ svarba.
Anot pranešime, pirmadienį taip pat pasirašytas tarpžinybinis bendradarbiavimo memorandumas tarp Nacionalinio krizių valdymo centro ir Ukrainos specialios komunikacijos ir informacijos apsaugos tarnybos.
Vizitą Kyjive I. Ruginienė pradėjo pagerbdama žuvusiųjų kovojant už Ukrainos laisvę atminimą.
Lietuvos premjerė taip pat susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku, dalyvaus Ukrainos gynybos inovacijų forume, lankysis nevyriausybinės organizacijos „Save Ukraine“ centre bei Antrojo pasaulinio karo muziejaus komplekse.
