Kultūros komiteto pirmininkui pratęstas nedarbingumo pažymėjimas: į darbus grįš kitąmet

„Iš atostogų grįžęs mano šeimos gydytojas pratęsė biuletenį iki sausio 6 d. imtinai“, – Eltai antradienį sakė K. Vilkauskas.
Tiesa, iš pradžių į darbus parlamente politikas planavo grįžti gruodžio 29 d.
Dabar Kultūros komiteto pirmininkas tvirtino, kad jaučiasi geriau, tačiau pripažino, jog yra šiek tiek atitrūkęs nuo politinių aktualijų.
Kaip ELTA skelbė, antradienį paaiškėjo parlamentarų, dirbsiančių darbo grupėje, skirtoje tobulinti LRT įstatymo pataisas, pavardės. Taip pat įvyko ir pirmasis darbo grupės susitikimas. Be to, nuspręsta artimiausią posėdį surengti sausio 2 d.
Grupei priklausantis K. Vilkauskas teigė, kad prie jos veiklos prisijungs grįžęs į darbus.
„Matyt, kad eigoje prisijungsiu. Manau, kad per pirmuosius posėdžius dar tik bus derinamos pozicijos“, – sakė parlamentaras.
ELTA primena, kad gruodžio 18 d. Kultūros komitete svarstant prieštaringai vertinamas visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisas, sutriko K. Vilkausko sveikata. Politikui buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, su kuria socialdemokratas ir paliko Seimo rūmus bei buvo išvežtas į Santaros klinikas.
Tiesa, tą pačią dieną politikas buvo iš klinikų paleistas. Jis neatmetė, kad prie blogos savijautos galėjo prisidėti paskutiniu metu stipriai suintensyvėjęs darbas parlamente.
Sutrikus K. Vilkausko sveikatai, Seime buvo atšauktas turėjęs vykti neeilinis parlamento posėdis, kuriame būtų vykęs LRT įstatymo pataisų priėmimas.
Vėliau parlamento vadovas Juozas Olekas pareiškė, kad minėtos pataisos Seimo rudens sesijoje nebus svarstomos.
Taip pat buvo rengtas šalies vadovo Gitano Nausėdos, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikimas, kuriame apsispręsta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Nutarta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turės patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tai tikimąsi padaryti iki vasario 14 d.
