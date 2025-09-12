Kęstutis Budrys apie galimą sankcijų peržiūrėjimą Baltarusijai: tokios temos nėra

„Lietuva nedalyvauja jokiuose procesuose, kurie man būtų žinomi, (...) Lietuvos diplomatinė tarnyba jokiuose procesuose nedalyvauja, kur būtų svarstoma koks nors sankcijų peržiūrėjimo klausimas ar kokios nors iniciatyvos. Nėra tokios temos iš viso“, – penktadienį per susitikimą su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Seime sakė ministras.
Jis pabrėžė, kad nepaisant dalies politinių kalinių paleidimo, ir Europos Sąjungos (ES), ir nacionalinės Lietuvos sankcijos Minsko režimui lieka.
Pasak K. Budrio, dar neaišku, kaip JAV realizuos savo pažadą nuimti sankcijas Baltarusijos aviakompanijai „Belavia“.
„Dar nežinome, kaip konkrečiai tas bus realizuota, ir su „Belavia“ konkrečiai kaip įmone, ir su aviacijos detalių tiekimu, ir su transporto ribojimais „Belavia“ orlaiviams. Tačiau tiksliai žinome, kad tai niekaip nesusiję su Europos Sąjungos sankcijų politika“, – tvirtino Lietuvos diplomatijos vadovas.
BNS rašė, kad autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka ketvirtadienį iš įkalinimo įstaigų paleido 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politinius kalinius, tarp jų – ir šešis Lietuvos piliečius.
Netrukus po to per susitikimą su A. Lukašenka Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as (Džonas Koulas) pranešė, kad JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“. Anot jo, sprendimą priėmė prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
JAV 2022 metų birželį įvedė sankcijas Baltarusijos oro vežėjui už apribojimų, įvestų po Rusijos invazijos į Ukrainą, pažeidimą. Jos po to buvo nesyk pratęstos.
„Belavia“ taikomos ir Europos Sąjungos sankcijos.
„Belaruskalij“ prekių tranzitas per Lietuvą į Klaipėdos uostą nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją, Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.
