Budrys: Lietuva žino, kaip tą daryti

Naujų priemonių Lietuva siekia reaguodama į iš Baltarusijos atskrendančių kontrabandinių balionų keliamas grėsmes.
Pasak ministro, siūlymai apima tiek idėjas dėl vadinamojo sankcijų režimo, tai yra pagrindų, už ką galėtų būti įvedami ribojimai, tiek konkrečius asmenis, kam sankcijos galėtų būti įvestos.
„Lietuva jau yra pateikusi Europos Komisijai savo siūlymus, kaip toliau mato judėjimą“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė K. Budrys.
„Aš tikiuosi, iki sekančios (ES – BNS) Tarybos (ji vyks lapkričio pabaigoje – BNS) turėsime pažangos“, – pridūrė jis.
Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, svarbu, kad naujos sankcijos būtų aiškiai pagrįstos, nes dažnai ES priimti įvairūs ribojimai būna skundžiami teismams.
„Lietuva žino, kaip tą daryti, ir siekiame, kad tai ir būtų padaryta“, – teigė ministras.
BNS rašė, kad ES šalys jau išreiškė solidarumą su Lietuva dėl kontrabandinių balionų grėsmės.
Visgi Europos Komisijos atstovė spaudai Paula Pinho LRT naujienų portalui nurodė, kad šiuo pagrindu kol kas nėra svarstoma apie naujų sankcijų įvedimą Baltarusijai.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų Lietuvoje keturiskart buvo laikinai uždaryti oro uostai.
Reaguodama į tai, Lietuva, palikdamas kai kurias išimtis, uždarė pasienio punktus su Baltarusija.
