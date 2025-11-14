Kauno komandoje liko beveik visi buvusios KAM vadovės viceministrai

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), penktadienį darbą pradėjo viceministrai Karolis Aleksa ir Bronius Bieliauskas, taip pat ministerijos kancleris Dainius Ivoškis. Darbus tęsia ir po D. Šakalienės pasitraukimo likęs vienintelis viceministras Tomas Godliauskas.
Viceministrės darbo netęsia tik Loreta Maskaliovienė.
KAM teigimu, politinė komanda užtikrins veiklos tęstinumą ankstesnėse savo kuruotose srityse.
K. Aleksa bus atsakingas už gynybos politiką, krašto apsaugos sistemos gynybos planavimą, karo tarnybą ir karo prievolę, valstybės biudžeto asignavimų ir jų valdymo politiką.
T. Godliauskas koordinuos rengimosi pilietiniam pasipriešinimui, mobilizacijos, atsparumo hibridinėms grėsmėms, kibernetinio saugumo klausimus. Taip pat krizių valdymo ir civilinės saugos krašto apsaugos sistemoje, krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą, taip pat strateginę komunikaciją.
Už Vokietijos brigados įsikūrimą šalyje, Lietuvos kariuomenės infrastruktūros bei logistikos projektus bus atsakingas B. Bieliauskas.
Ministerija nurodo, kad kancleris bus atsakingas už KAM strateginio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą ir kitus klausimus.
BNS rašė, kad naujasis ministras pareigas pradėjo eiti antradienį, šią savaitę su oficialiu vizitu jau lankėsi Suomijoje, kur vyko Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikimas.
D. Šakalienė krašto apsaugos ministrės pareigas paliko spalio pabaigoje, praradusi premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų finansavimo gynybai.
Naujausi komentarai