Kasčiūnas liberalus vadina sąjungininkais „bendroje demokratinėje ateityje“

„Galbūt nešame skirtingas vėliavas, bet mūsų pagrindinės vertybės sutampa. Abi mūsų partijos giliai tiki teisine valstybe, demokratijos principais, ekonomine laisve, Lietuvos vieta Europoje ir transatlantinėje sąjungoje“, – šeštadienį Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje, kalbėjo politikas.
„Tai mūsų valstybės pamatas. Ryškiausias mūsų bendrų vertybių pavyzdys – tvirta parama Ukrainai“, – pridūrė jis.
Pasak L. Kasčiūno, abi partijas vienija požiūris į gynybą, sankcijas Rusijai, inovacijas, mokslo pažangą, skaidrumą.
„Žinoma, būdami skirtingų partijų atstovai, mes turime skirtumų. Ir tai sveika demokratijai. Kartais nesutampame dėl mokesčių politikos, valstybės išlaidų ar socialinės politikos. Liberalai dažniau pabrėžia laisvą verslą ir lankstumą, mes – finansinę drausmę ir socialinį saugumą. Tačiau mus sieja tas pats tikslas – klestinti Lietuva, tik kartais renkamės kitokius kelius“, – sakė politikas.
„Esame vieningi ir prieš hibridines atakas – nuo neteisėtų migrantų srautų iki dezinformacijos. Nėra konservatorių ar liberalų pozicijos dėl Lietuvos nepriklausomybės gynybos. Yra tik bendra pozicija“, – kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas.
Jis juokavo, kad nors su V. Čmilyte-Nielsen yra beveik tokio paties amžiaus, liberalė į jį vis dar kreipiasi „jūs“.
„Tai, man atrodo, Viktorija, šitą mums reikia kažkaip sutvarkyti“, – sakė L. Kasčiūnas.
Politikas kritikavo ir dabartinę valdančiąją daugumą.
„Geopolitinių grėsmių akivaizdoje socialdemokratai nusprendė suformuoti koaliciją su populistine, prorusiška ir neskaidrumu pasižyminčia partija. Tai iššūkis mūsų politinei sistemai“, – sakė konservatorius.
Rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
Tuo metu konservatoriai Seime turi 28, o liberalai 12 atstovų.
Nuo 2019-ųjų partijos pirmininkės pareigas einanti politikė per praėjusią savaitę vykusius rinkimus sulaukė 86,51 proc. liberalų palaikymo. Su ja varžėsi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, surinkęs kiek daugiau nei dešimtadalį balsų.
Liberalų sąjūdžio suvažiavimo metu sveikinimo žodžius taip pat sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio patarėja Seime Agnė Silickienė, Ukrainos, Latvijos liberalų partijų politikai, taip pat Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininkė Izidė Marcinkutė.
