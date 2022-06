Profesorius apie Rusijos Dūmos grasinimus Lietuvai: tikroji kova vyksta ne čia

„Mano manymu, į tai tikrai nereikėtų reaguoti rimtai, apie tai neverta eskaluoti ir netgi neverta didelių diskusijų. Jeigu į kiekvieno Rusijos Dūmos, kuri net nėra tikras parlamentas, turint omenyje, kad ten nėra nei opozicijos, nei pozicijos, tokius įvairiausius pareiškimus... tiesiog jiems per daug garbės, kurios jie tikrai neverti“, – aiškino J. Žilinskas.

Jei visgi Rusija priimtų sprendimą atšaukti Lietuvos nepriklausomybę, tai mums neturėtų reikšmės.

„Ne, jis visiškai nieko nereikštų pirmiausia dėl to, kad Lietuvos sienos yra aptartos tarptautinėmis sutartimis. Tą sprendimą dėl nepriklausomybės pripažinimo aš dar spėju, kad Sovietų Sąjunga yra padariusi, o Rusija visą laiką tvirtina, kad jie nėra Sovietų Sąjunga. Kai tik įmanoma, jie bando išvengti to ryšio ten, kur jiems nenaudinga. Jie gali tvirtinti, ką tik nori ir tai tarptautine prasme nieko nereikš“, – tvirtino J. Žilinskas.

Jie gali sugalvoti tą nutarimą priimti, mes galime piktintis, bet tikroji kova vyksta ne čia.

Anot profesoriaus, savo pareiškimais Rusija bando nukreipti dėmesį nuo to, kad iš tikrųjų svarbu – karo Ukrainoje.

„Kad Rusija yra pavojinga, aš manau, nei vienas mąstantis žmogus neabejoja. Bet duoti viešumą kiekvienam besikartojančiam dalykui... Rusijos tikrasis agresyvumas dabar yra Ukrainoje – ten metamos visos pajėgos. Tokie visokie dėmesio atitraukimai į kažkokio Dūmos nario registruotą nutarimą, tai yra dėmesio nutraukimas nuo svarbių reikalų. Jie gali sugalvoti tą nutarimą priimti, mes galime piktintis, bet tikroji kova vyksta ne čia“, – teigė teisės profesorius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Nepriklausomybės pripažinimo atšaukimas – nieko nereiškia. Yra tarptautinės sutartys, tai reiškia, kad Rusija turi denonsuoti tarptautines sutartis. Lietuva yra ES ir NATO narė (...) Tai yra informacinis žaidimas, švelniai pavadinant, arba tiesiog dėmesio atitraukimo manevras. Kad ir ką jie (Rusija – red. past.) sugalvotų, viskas sprendžiasi per faktus, per tai, kas iš tiesų vyksta, o ne per panašius pareiškimus. Vladimiras Žirinovskis, kiek pamenu, kalbėjo ir apie radioaktyvias Pabaltijo dykumas, mums reikia ruoštis, kad tokių dykumų neatsirastų, o ne kreipti dėmesį, kas ką rėkauja“, – sakė J. Žilinskas.

Rusija pasaulyje turi keletą „draugų“ – Baltarusiją, Siriją, Šiaurės Korėją. Šios šalys, paveiktos Rusijos, galėtų taip pat nepripažinti Lietuvos, kaip nepriklausomos valstybės, tačiau mums tai įtakos taip pat neturėtų.

„Tai teisiškai neturėtų didesnės svarbos. Be abejo, valstybės teisė yra pripažinti kitą valstybę ar atšaukti kitos valstybės pripažinimą, bet bet kuriuo atveju aš nežinau, kas pasikeistų Lietuvoje, jei Šiaurės Korėja nuspręstų, kad ji nepripažįsta. Na ir kas? Tegul nepripažįsta. Mums nuo to nei šilta, nei šalta“, – komentavo J. Žilinskas.

Kuo daugiau dėmesio skirsime šiai istorijai, tuo didesnė tikimybė, kad ji rutuliosis Rusijoje.

Jeigu šiai istorijai skirsime daug dėmesio, tai atsiras kelias toliau ją plėtoti, toliau mus erzinti.

„Tai yra teisės akto projektas, įregistruotas vieno Dūmos nario. Dūma dar jo nė nesvarstė. Jeigu Dūma pradėtų svarstyti, jeigu ta istorija tęstųsi, gal tada turėtų prasmės kokia nors akcija. Įsivaizduokime, kad Lietuvos Seime atsiranda koks nors politikas ir įregistruoja projektą, kad pripažinti, kad mėnulis yra Lietuvos nuosavybė. Kas iš to? Situacija tokia: jeigu šiai istorijai skirsime daug dėmesio, jeigu rodysime, kad nervinamės, tai atsiras kelias toliau ją plėtoti, toliau mus erzinti, toliau atkreipinėti mūsų dėmesį, nukreipinėti mus nuo svarbesnių dalykų. Tada galbūt Dūma apsvarstys kokiame nors komitete, bet mes puikiai žinome, kad ne Dūmos sprendimai Rusijoje turi lemiančią galią. Vat jeigu Vladimiras Putinas kažką nuspręs, tada jau bus kitas klausimas“, – aiškino J. Žilinskas.

UŽDARYTI >











0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00