Ingrida Šimonytė: aš nelabai suprantu

„Man dabar didžiausias klausimas yra, kuris šiaip yra labiausiai neaiškus, tai aš nelabai suprantu, kas formuoja Vyriausybę iš tikrųjų šitame procese. Nes nei koalicijos kažkokio tai susitarimo, nei premjerės paskirtosios nuomonės labai aiškios apie kandidatus nėra, nei labai aišku, kas tuos kandidatus iki susitikimo su prezidentu nuveda ir ar paskirtoji premjerė buvo su jais susitikusi“, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė I. Šimonytė.
„Man nepanašu, kad paskirtoji premjerė formuoja Vyriausybę“, – teigia ji.
Pasak politikės, jai 2020 metais formuojant Ministrų kabinetą, galimi ministrai buvo derinami su prezidentu Gitanu Nausėda, pati I. Šimonytė žinojo kandidatus, kuriuos teikia šalies vadovui.
„Buvo vienas kitas kandidatas, kurio aš galiausiai nepateikiau tame galutiniame dekreto projekte. Bet buvo daug derinimo, tiesiog bendradarbiaujant dviem institucijoms. (...) Man buvo labai aišku, ką man koalicijos partneriai siūlo į kandidatus, į ministrus“, – sakė I. Šimonytė.
Man nepanašu, kad paskirtoji premjerė formuoja Vyriausybę.
„Aš žinojau tuos žmones, aš pažinojau tuos žmones, aš pakalbėjau su tais žmonėmis, aš žinojau, su kokiomis nuostatomis jie eina susitikti su G. Nausėda“, – teigė ji.
Kitą savaitę sueina terminas, kada paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.
I. Ruginienės Ministrų kabinete, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybe, dirbs mažiausiai aštuoni nauji ministrai.
Visi kandidatai, išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus, jau yra paskelbti viešai, su didžiąja jų dalimi G. Nausėda susitiko.
Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienė bei Marijai Jakubauskienei, tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau.
Naujausi komentarai