 Inga Ruginienė vieši Latvijoje, susitiks su šalies vadovais

Inga Ruginienė vieši Latvijoje, susitiks su šalies vadovais

2025-10-30 07:03
BNS inf.

Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį darbo vizitu lankosi Latvijoje, kur susitiks su šios šalies ministre pirmininke, parlamento vadove, prezidentu.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, ryte numatytas I. Ruginienės susitikimas su Latvijos kolege Evika Silina (Evika Silinia) ir bendra premjerių spaudos konferencija.

Popiet Vyriausybės vadovė susitiks su Latvijos Saeimos pirmininke Daiga Mierina (Daiga Mierinia) ir šalies prezidento Edgaru Rinkevičiumi.

Taip pat numatytas abiejų premjerių susitikimas su Latvijos ir Lietuvos prekybos rūmų atstovais, I. Ruginienės apsilankymas Lietuvos ambasadoje bei interviu Latvijos žiniasklaidai.

Tai – pirmasis I. Ruginienės darbo vizitas šioje kaimyninėje šalyje, jai pradėjus vadovauti Ministrų kabinetui. Latvijos pusė tai vadina susipažinimo vizitu.

Savo ruožtu, premjerė trečiadienį sakė su Latvijos kolege ketinanti aptarti sienos su Baltarusija uždarymo klausimą.

Susitikimo išvakarėse Lietuva, reaguodama į civilinę aviaciją trikdančius kontrabandinius balionus, nusprendė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija.

Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę teigė, kad Latvija ir Lenkija yra pasirengusios bendradarbiauti tęsiant Lietuvos ribojimų Baltarusijai politiką.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Latvija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų