Inga Ruginienė susitiks su kandidatu į ekonomikos ministrus

Su juo I. Ruginienė susitiks įpusėjus laikotarpiui suformuoti naująjį Ministrų kabinetą atsistatydinus premjero Gintauto Palucko Vyriausybei.
E. Grikšą į ministrus teikia naujoji socialdemokratų valdančiosios koalicijos partnerė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Su kandidatu praėjusią savaitę susitiko prezidentas Gitanas Nausėda.
BNS rašė, kad I. Ruginienė sulaukė kritikos, jog į ministrus pateikė jai nepažįstamą žmogų, tačiau ji tvirtino, kad tai normalus procesas, turint omenyje, kaip intensyviai vyksta Vyriausybės formavimas.
Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta praėjusią savaitę, Ministrų kabinetą ji turi suformuoti iki Seimo rudens sesijos pradžios.
