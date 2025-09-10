Inga Ruginienė: mano Vyriausybė tai užtikrins

„Mano tikslas pasirūpinti, kad 19-osios (G. Palucko – BNS) Vyriausybės pradėti darbai būtų sėkmingai tęsiami, būtent šiam tikslui ir buvo rašoma naujoji programa – buvo siekiama išryškinti naujosios valdančiosios koalicijos įsipareigojimus Lietuvos žmonėms, atsižvelgiant į jau padarytus darbus ir pasiektus rezultatus“, – sakė I. Ruginienė Seime trečiadienį pristatydama Vyriausybės programos projektą.
Vyriausybės programoje įsipareigojama gerokai didinti gynybos biudžetą – iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Jau dabar išleidžiame gynybai 4 proc. BVP, o vėliau esame įsipareigoję išleisti net daugiau nei 5 proc.“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Be to, I. Ruginienė žada, kad 2026-ųjų valstybės biudžetas bus tvarus, o jo deficitas neviršys 3 proc. BVP.
„Mes siekiame tvaraus biudžeto. Siekiame jį planuoti taip, kad neviršytume 3 proc. deficito BVP“, – teigė I. Ruginienė.
Pasak jos, gyvenant iššūkių kupinu laikotarpiu, gilėjanti klimato krizei, esant neprognozuojamai dirbtinio intelekto plėtrai, nevaržomai augant didžiųjų pasaulinių bendrovių įtakai, plintant ligų grėsmei, blogėjant demografinei situacijai, nuolat brangstant pragyvenimui, Lietuvos žmonių išreikšta politinė valia nedviprasmiškai signalizuoja politinio atsinaujinimo lūkestį.
„Yra neginčijamas įpareigojimas naujai Vyriausybei išmintingai ir efektyviai spręsti šio laikmečio iššūkius. (...) Saugumą matau platesne prasme. Tai nėra tik gynybos klausimai ir ginklų pirkimas, nors tai taip pat šiuo geopolitiniu laikotarpiu yra nekvestionuojamas prioritetas. Lygiai taip pat svarbus ir saugumas šalies viduje – socialinis pagrindas turi būti tvirtas, turime pažaboti nelygybę, viešosios paslaugos turi būti prieinamos visiems. Taip pat ir viešasis saugumas turi būti užtikrintas“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Ji žadėjo, kad jos vadovaujama Vyriausybė stabdys privačių sveikatos paslaugų plėtrą, užtikrins deramą jų tinklą regionuose, sieks konkurencingos šildymo kainos, skubiai ieškos lėšų įsteigto Kelių fondo finansavimui.
Programoje taip pat žadama kadencijos metu nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankų finansinio stabilumo mokestį, kurio detalės išlieka nežinomos. Programoje įrašytas pažadas stabdyti dyzelino akcizo kėlimą, tačiau sparčiau didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Naujasis kabinetas atsisako idėjos steigti Regionų ministeriją, tačiau likusioje programoje įsipareigojimai didesne dalimi kartojasi su ankstesnės Gintauto Palucko Vyriausybės pažadais.
Tarp jų – spartesnis pensijų indeksavimas, socialinių ir kitų išmokų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas, mažesnės eilės gydymo įstaigose, didesnis dėmesys kelių priežiūrai, priemokų už sveikatos draudimu apmokamas paslaugas uždraudimas, geresnės sąlygos verslui.
Užsienio politikoje srityje būsimoji Vyriausybė švelnina retoriką Kinijos atžvilgiu ir deklaruoja siekį normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.
Naujausi komentarai