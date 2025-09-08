Inga Ruginienė: grasinimų iš Remigijaus Žemaitaičio kol kas negirdėjau

„Kol kas grasinimų tikrai negirdėjau, kiek teko man su juo susitikti, susitinkam pakankamai dažnai, vakare kalbėjome kelis kartus, tai pokalbiai vyksta pakankamai sklandžiai, planuojamės darbus ir kažkaip didelio pokyčio emocijose nepastebėjau“, – laidoje „LRT forumas“ pirmadienį sakė paskirtoji premjerė.
Kaip rašė BNS, R. Žemaitaitis TV3 Žinioms pirmadienį sakė neatmetantis galimybės, kad trečiadienį nebus patvirtintas naujasis Seimo pirmininkas, palaikymo gali nesulaukti ir Vyriausybės programa.
„Nemuno aušros“ lyderis teigė, kad palaikymas socialdemokratų teikiamam kandidatui į Seimo pirmininkus Juozui Olekui gali priklausyti nuo to, kaip bus tvirtinami „aušriečių“ teikiami kandidatai į ministrus.
Pasak jo, I. Ruginienei yra pateiktos „aušriečių“ ministrų kandidatūros, tad viskas priklauso „kaip greitai premjerė susisuks su dekretais“.
I. Ruginienė teigė, kad į kiekvieno ministro poziciją yra po kelis kandidatus.
„Kodėl jūs galvojate, kad Remigijus Žemaitaitis negali pasiūlyti žmonių, kurie gali būti (ministrais – BNS)? Tikrai yra žmonių, iš kurių galima rinktis, tas procesas vyksta, jis vyksta pakankamai sklandžiai, manau, kad tikrai jus nustebinsime, bus Vyriausybė, bus patvirtinta programa“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Formuojant naująjį ministrų kabinetą nėra aišku, kas vadovaus Aplinkos ir Energetikos ministerijoms, jos priskirtos „Nemuno aušrai“.
„Aušriečiai“ į aplinkos ministrus delegavo Renatą Saulytę, tačiau penktadienį pranešta, kad I. Ruginienė informavo prezidentą neteiksianti jos kandidatūros.
R. Žemaitaitis anksčiau teigė, kad vienas kandidatų į energetikos ministrus yra prezidento palaikymą turintis dabartinis ministras Žygimantas Vaičiūnas, tačiau dėl jo dar bus sprendžiama.
BNS rašė, kad nauja Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.
