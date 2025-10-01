Į pirmąjį posėdį renkasi Ruginienės ministrų kabinetas

14 naujosios Vyriausybės narių ir ministrė pirmininkė I. Ruginienė praėjusį ketvirtadienį prisiekė Seime.
Vis tik šešiems iš penkiolikos politikų tai nebus pirmasis Vyriausybės posėdis atitinkamų pozicijų kėdėse, mat jie šias pareigas ėjo ir iš pareigų pasitraukusio premjero Gintauto Palucko kabinete.
Tai – užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu premjerei Ingai Ruginienei, aplinkos ministrui Kastyčiui Žuromskui, ekonomikos ir inovacijų ministrui Edvinui Grikšui, finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui, susisiekimo ministrui Jurui Taminskui, kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui, socialinės apsaugos ir darbo ministrei Jūratei Zailskienei bei teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei tai bus pirmasis Vyriausybės posėdis naujose pareigose.
Tiesa, R. Tamašunienė yra vienintelė politikė ir ankstesnėse kadencijose ėjusi ministrės pareigas. Ji vadovavo Vidaus reikalų ministerijai 2019–2020 metais tuomečio premjero Sauliaus Skvernelio kabinete.
Naują valdančiąją daugumą ir naują ministrų kabinetą imtasi formuoti rugpjūtį iš premjero pareigų atsistatydinus G. Paluckui.
Valdančiąją koaliciją galiausiai sudarė Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Pastaroji politinė jėga pakeitė iki tol koalicijoje buvusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Tuo metu ministrų kabineto formavimas užtruko, nes „aušriečiai“ nerado prezidentą Gitaną Nausėdą tenkinančių kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus. Galiausiai energetikos ministro portfelis atiteko socdemams, o „aušriečiai“ savo žinion perėmė Kultūros ministeriją.
Vis tik dėl šio sprendimo didžiuosiuose Lietuvos miestuose praėjusią savaitę vyko kultūrininkų protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
