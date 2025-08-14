Generalinė prokurorė prašo Seimo naikinti dviejų parlamentarų teisinę neliečiamybę

Kaip nurodoma Generalinės prokuratūros pranešime, prašymai pateikti įvertinus duomenis ikiteisminiuose tyrimuose, susijusiuose su 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų kompensavimu.
Abu politikai minimu laikotarpiu dirbo Akmenės taryboje.
Pranešime teigiama, jog nustatytos faktinės aplinkybės leidžia „pagrįstai įtarti, kad S. Bucevičiaus ir T. Martinaičio, nurodytu laikotarpiu ėjusių rajonų savivaldybių tarybų narių pareigas, veiksmuose yra nusikalstamų veikų požymių“.
