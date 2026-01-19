Dėl LRT įstatymo keitimo Seime lankysis Venecijos komisijos nariai

Parlamente numatyti du susitikimai: vienas – su valdančiųjų atstovais, kitas – su opozicijos.
Pasak parlamentarų, surengti du atskirus pokalbius buvo svečių pageidavimas.
Kaip BNS informavo Užsienio reikalų ministerija, Venecijos komisijos delegaciją sudaro trys pranešėjai – Davidas Kaye (Deividas Kejis) iš JAV, Adele Matheson Mestad (Adelė Mateson Mestad) iš Norvegijos ir Tanja Kerševan (Tania Kerševan) iš Slovėnijos bei du sekretoriato darbuotojai – Delphine Freymann (Delfinė Freiman) ir Mamuka Longurashvili (Mamuka Longurašvilis).
Delegacija Lietuvoje viešės dvi dienas. Jos nariai taip pat planuoja susitikti su premjerės patarėjais, kultūros viceministru, žurnalistų etikos inspektoriumi, Aukščiausiojo Teismo pirmininku, užsienio reikalų viceministre.
Atskirai Venecijos komisijos sekretoriatas rengia pranešėjų susitikimus su LRT vadovybe, LRT taryba, NVO ir žiniasklaidos ekspertais.
Prie Europos Tarybos veikianti vadinamoji Venecijos komisija į Lietuvą nutarė atvykti valdantiesiems skubos tvarka pradėjus svarstyti pataisas dėl LRT vadovo atleidimo ir dėl to kilus masiškiems protestams.
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ siekia palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką. Jie siūlo, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius anksčiau laiko gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus ne mažiau kaip septyniems tarybos nariams iš 12, jeigu nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba jeigu jis netinkamai atlieka funkcijas.
Šiuo metu galiojančiame LRT įstatyme nustatyta, kad generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Valdantiesiems gruodį Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo pataisos, todėl sudaryta darbo grupė LRT valdysenai tobulinti. Ji savo pasiūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Valdantieji teigia, kad permainos LRT būtinos dėl Valstybės kontrolės atskleistų negerovių įstaigoje, tuo metu žurnalistų ir kultūros bendruomenė įžvelgia grėsmę žiniasklaidos laisvei.
Venecijos komisija yra patariamoji ekspertinė Europos Tarybos institucija konstitucinės teisės klausimais, vienijanti 61 šalį.
