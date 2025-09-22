Dėl ministerijų mainų – pasipiktinimas: verkia kultūra, žemaitaičių valgoma

„Barbarybės triumfas“
Tai, kad kultūros ministro portfelis atiteks „Nemuno aušrai“, sulaukė aštrios Liberalų sąjūdžio kritikos.
„Patikėti Kultūros ministeriją partijai „Nemuno aušra“ yra neatsakinga ir žalinga, nes šis postas suteiks sąlygas Remigijui Žemaitaičiui siekti deklaruojamo tikslo kontroliuoti žiniasklaidos laisvę“, – įspėjo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija.
Anot jų, Energetikos ministerijos patikėjimas „Nemuno aušrai“ buvo pavojingas dėl partijos narių tendencingos veiklos kenkiant energetinės nepriklausomybės siekams.
„Lygiai taip pat pavojinga jiems perleisti Kultūros ministeriją“, – pabrėžė partijos lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„R. Žemaitaitis neslepia neapykantos laisvai žiniasklaidai, be to, ši ministerija iš esmės atsakinga už kovą su dezinformacija. Taip pat labai nuvilia koalicijos požiūris į kultūros sritį kaip išmainomą kortą, o jos atidavimas „Nemuno aušrai“ yra pasityčiojimas iš žmonių, kurie kuria, garsina Lietuvos vardą ir kovoja prieš tamsą“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Tuo tarpu Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Simono Kairio žodžiais, paskelbtoji kultūros ministro nominacija apkartina Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinių iškilmę.
„Šiandien pirmą kartą minime Kultūros dieną. Šiandien Čiurlionio 150-osios gimimo metinės. Socialdemokratai ir šalies prezidentas sako: eikit visi šviltp – Kultūros ministerija keliauja į „Nemuno gaujos“ rankas. Kaip Jums toks pasveikinimas Kultūros dienos proga? Kaip tai pakomentuoti? Tai yra anapus komentavimo ribų“, – sakė S. Kairys.
Liberalų sąjūdis paragino prezidentą Gitaną Nausėdą nesutikti su ministrų portfelių mainais koalicijoje ir nepatikėti Kultūros ministerijai „Nemuno aušrai“.
„Verkia kultūra, žemaitaičių valgoma“
Buvęs Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius teigė, kad tai – rimtas iššūkis mūsų demokratijai.
„Verkia kultūra, žemaitaičių valgoma...
Kultūros ministerijos perdavimas besiožiuojančiam koalicijos partneriui yra rimtas signalas ne tik dėl kultūros sektoriaus nuvertinimo, bet ir rimtas iššūkis mūsų demokratijai.
Žiniasklaidos laisvė priklauso Kultūros ministerijos kuravimo sričiai. „Nemuno aušros“ išpuoliai prieš nacionalinį transliuotoją, užsakant LRT turinio (!) auditą, yra aiškus signalas, kad bus bandoma kastis po žodžio laisvės ir teisės kritikuoti valdžią pamatais“, – feisbuke rašė T. V. Raskevičius ir apgailestavo, kad socialdemokratai ir prezidentas „padės savo parašus po šiuo demokratijos ardymo projektu.“
Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius teigė, kad turbūt derėtų pasidžiaugti, jog „Nemuno aušra“ atitraukiama nuo Energetikos ministerijos, vis dėlto šie mainai, anot jo, – makabriški.
„Yra labai makabriška apsaugoti Energetikos ministeriją mainais atiduodant Kultūros ministeriją. Vienas iš Kultūros ministerijos tikslų yra įtraukti kuo daugiau žmonių į kultūrinį valstybės gyvenimą, padėti praplėsti akiratį, atrasti didesnę meilę savo valstybei, puoselėti intelektualinį ir moralinį gyvenimą, atrasti didesnę bendrystę su savo miestu, regionu ar tėvyne, skatinti atsakomybės jausmą.
Kaip tik tai, kas, paradoksalu, padėtų įgyti imunitetą nuo neapykantą ir pagiežą prieš valstybę kurstančių manipuliatorių.
Dabar sunku nematyti tokio paradokso, kad aukojame Kultūros ministeriją tam, kad apsaugotume Energetikos ministeriją nuo tų, kurie galią sukaupė, nes Lietuvoje kultūros politika visuomet buvo kaip tas trečias brolis, kuriam nieko nelieka ir kuris nieko neturi, todėl jį ir atiduoti negaila. Todėl, matyt, ir dabar jį atiduoda „Nemuno Aušrai“, – teigė jis.
Anot Seimo Kultūros komiteto vicepirmininko, konservatoriaus Vytauto Juozapaičio, socialdemokratų sprendimas atsisakyti Kultūros ministerijos – istorinis gėdos aktas.
„Partija, kuri didžiuojasi kalbanti apie žmones, iš tiesų atsisakė to, kas žmones daro žmonėmis – kultūros.
Be kultūros nėra nei visuomenės brandos, nei solidarumo, nei tikro socialumo. Kasdienybė be kultūros – tai tik tuščia buitis, kurią galima išmatuoti lentelėmis ir procentais, bet ne dvasios gyliu“, – dėstė V. Juozapaitis.
Kultūros komiteto vicepirmininkas pažymėjo, kad tai turėtų būti partijos gėdos ženklas visai ateičiai.
„Partija, kuri išsižadėjo kultūros, išsižadėjo ir moralinės teisės vadintis atsakinga politine jėga“, – teigė V. Juozapaitis.
„Smagūs laikai ateina“
Į ministerijų mainus sureagavo ir žinomi visuomenės veikėjai.
„Nematau problemos, net jei kultūros ministru taptų pats Žemaitaitis, žmogus gi kultūringas, taip miuziklus mėgsta“, – šmaikštavo komikas Paulius Ambrazevičius.
„Smagūs laikai ateina ne tik menininkams, bet ir žurnalistams. Nes Kultūros ministerija ir žiniasklaidos klausimus kuruoja, jei ką. Ir štai – už žiniasklaidą atsakingą ministeriją socdemai atiduoda tai partijai, kuri atvirai spinduliuoja norą susidoroti tiek su LRT, tiek su kitais nepatogiais žiniasklaidos kanalais“, – teigė žurnalistas Šarūnas Černiauskas.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pirmadienį pateikė Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą tęsti energetikos ministro darbą naujoje Vyriausybėje. Aplinkos ir Kultūros ministerijoms vadovauti siūlomi Kastytis Žuromskas ir Ignotas Adomavičius.
