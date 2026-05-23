 Budrys NATO susitikime: investicijos į gynybą ir ilgalaikė parama Ukrainai yra būtini

Budrys NATO susitikime: investicijos į gynybą ir ilgalaikė parama Ukrainai yra būtini

2026-05-23 01:42
ELTOS inf.

NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Švedijoje sąjungininkai aptarė pasirengimą artėjančiam Aljanso viršūnių susitikimui, kolektyvinės gynybos stiprinimą, gynybos finansavimo didinimą bei ilgalaikės paramos Ukrainai užtikrinimą. 

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / D. Labučio/ELTOS nuotr.

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Pastarieji du faktoriai, kaip teigė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys, yra būtini norint užtikrinti NATO bendrą saugumą.

„Rusija išlieka didžiausia grėsme euroatlantiniam saugumui, todėl NATO vienybė, didesnės investicijos į gynybą ir ilgalaikė parama Ukrainai yra būtinos mūsų bendram saugumui užtikrinti. Turime toliau stiprinti Aljanso gynybinius pajėgumus ir užtikrinti, kad NATO būtų pasirengusi efektyviai reaguoti į šiandienos ir rytojaus saugumo iššūkius“, – pranešime cituojamas ministras K. Budrys.

URM rašo, jog ministrų susitikime daug dėmesio buvo skirta būtinybei toliau stiprinti NATO atgrasymą ir gynybą, didinti investicijas į gynybą bei užtikrinti spartesnį gynybos pramonės vystymą. Taip pat akcentuota nuosekli ir ilgalaikė parama Ukrainai, siekiant sustiprinti jos gebėjimą gintis nuo Rusijos agresijos.

Teigiama, jog NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo rezultatai prisidės prie pasirengimo artėjančiam viršūnių susitikimui, kuriame bus priimami sprendimai dėl tolesnio Aljanso stiprinimo ir paramos Ukrainai.

 
Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
NATO
investicijos į gynybą
parama Ukrainai

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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tra lia lia
kaip matom tai Lietuvai mažai kas ir beliko, net priedangų neturim, įrangos dronams matyti neturim ir t.t. O vis Ukrainai ir Ukrainai, net 79 policijos automobilius atidavė Ukrainai, o tai mums jų nereikia? Oho kokie mes milijonieriai
2
0
Šukuosena \\.//
o Lietuvai?
4
0
BUDRĮ
nesek pasakų , kurios gyventojams senai žinomos --privalai už atlyginimą tarnauti GYVENTOJAMS, iki šiolei / per du metus / tavo veikloje ne tik nulis , bet darai ŽALĄ ir tai rodo , jog sėdi ne savo ROGĖSE,ir apgailestaujame , kad prezidentas NAUSĖDA " nepastebi" toleruoja tavo " darbo " neįgalumą
3
0
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