Budrys Japonijoje dalyvaus Ukrainos išminavimo konferencijoje

Ją rengia Japonijos ir Ukrainos vyriausybės. Ukrainos išminavimo koaliciją koordinuoja Lietuva ir Islandija.
Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, K. Budrys taip pat dalyvaus apskrito stalo diskusijoje su Japonijos analitinių centrų atstovais saugumo iššūkių tema.
Jis taip pat su Japonijos ekonominių organizacijų ir verslo atstovais aptars bendradarbiavimą įgyvendinant Ukrainos atstatymo projektus, susitiks su ICA (Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros) prezidentu Akihiko Tanaka, Lietuvos garbės konsulais, buvusiais Japonijos ambasadoriais Lietuvoje, lietuvių bendruomenės Japonijoje atstovais.
Spalio pradžioje Lietuvoje pirmą kartą su oficialiu vizitu lankėsi Japonijos kariuomenės vadas Hiroaki Uchikura (Hiroakis Učikura). Vilniuje jis susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.