 Budrys: atsistatydinus Vyriausybei būsiu laikinasis ministras, o po to – matysime

Budrys: atsistatydinus Vyriausybei būsiu laikinasis ministras, o po to – matysime

2026-06-11 12:22
Liudmila Petrakova (ELTA)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir toliau nekomentuoja viešojoje erdvėje pasirodžiusių kalbų apie galimą jo patraukimą iš pareigų. Diplomatijos vadovas teigia šiuo metu tęsiantis darbus, o kaip bus toliau, pasak jo, parodys ateitis. 

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo / BNS nuotr.

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Nuo politikos
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„Aš dirbu tai, ką dirbu, planuojuosi darbus, (esu – ELTA) pasiruošęs tęsti tuos darbus ir tiek“, – žurnalistams Seime teigė K. Budrys.

„Artimiausiu laikotarpiu neišvengiamai bus Vyriausybės atsistatydinimas, laikinoji Vyriausybė. Natūralu. Toks ir saugus, žinau, kad tuoj būsiu laikinasis ministras, o po to, kas bus – matysime“, – paklaustas, ar jaučiasi saugus dėl savo posto, sakė ministras.

K. Budrys taip pat teigė nekalbėjęs su prezidentu Gitanu Nausėda apie tolesnes jo perspektyvas tęsti darbus Užsienio reikalų ministerijoje (URM). Jis taip pat tvirtino neturįs indikacijų, jog gali būti keičiamas.

Praėjusią savaitę žiniasklaida skelbė, kad Socialdemokratų partijos taryboje gali būti priimtas sprendimas keisti užsienio reikalų ministrą. Esą socialdemokratams kliūna, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.

Komentuodama tokius svarstymus premjerė Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.

Nors socdemai tvirtino, kad tarybos posėdyje šiuo klausimu nebuvo kalbėta, partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui, naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.

Vis tik, LSDP lyderio teigimu, kol kas sprendimo dėl K. Budrio nėra.

Tuo metu socialdemokratų derybinės grupės narė Rasa Budbergytė ketvirtadienį teigė, kad jei būtų priimtas sprendimas keisti K. Budrį, tai reikėtų padaryti dar iki liepos 1 dienos.

Politiniuose kuluaruose taip pat svarstoma, kad K. Budrio vietą galėtų būti skiriamas prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

ELTA primena, kad šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
patraukimas iš pareigų
ministras

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Komentarai

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Komentarai

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Von į ruskyną
Kgb agentas laisvas.
2
0
:)))
busiu laikinasis ciulpikas, o paskui matysiu
1
0
politikos
nesubrendėlis Budrys nesuvokia , jog jo likimą spręs ne jis pats , o sudaryta nauja koalicija, kuri privalo Budrį pastumti į šalį nuo užsienio politikos formavimo-- pakankamai, per 2 metus, diplomatinėje erdvėje priskaldė ne tik politinių"malkų", bet ir sugadino santykius su kaimynais.
4
-1
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