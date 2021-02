Baltijos šalys ragina imtis veiksmų dėl smurto Rusijoje

Lietuvos iniciatyva Europos Tarybos (ET) bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) vadovams išplatinti Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų laiškai, smerkiantys Rusijos teisėsaugos institucijų naudojamą smurtą prieš taikius protestuotojus ir raginantys tarptautinę bendruomenę imtis neatidėliotinų veiksmų, reaguojant į masinius protestuotojų ir žurnalistų sulaikymus Rusijoje.

Laiškuose atkreipiamas dėmesys į besitęsiančias ir vis stiprėjančias represijas prieš žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovus Rusijoje bei kviečiama ištirti žmogaus teisių pažeidimus šioje šalyje. Laiškuose taip pat pažymima, kad šiais veiksmais Rusija pažeidžia savo tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant ir Europos žmogaus teisių konvencijoje numatytus žmogaus teisių apsaugos principus.

„Kartu su Baltijos šalių kolegomis išreiškėme viltį, kad ET ir ESBO vadovai imsis neatidėliotinų veiksmų ir panaudos visas šioms organizacijoms prieinamas priemones, siekiant išvengti tolesnių brutalių veiksmų prieš protestuotojus bei reikalaujant neteisėtai sulaikytų Rusijos piliečių, tarp jų ir Aleksėjaus Navalno, išlaisvinimo“, – sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Laiškuose pažymima, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino ankstesnius Aleksejaus Navalno suėmimus kaip neteisėtus ir politiškai motyvuotus.

Nepriklausomų Rusijos šaltinių duomenimis, vien per sausio 31 dieną Rusijoje vykusias taikias protesto akcijas sulaikyta per 5000 asmenų, tarp jų – per 90 žurnalistų.