„Aušriečio“ Roberto Puchovičiaus brolis Darjušas įdarbintas žemės ūkio ministro patarėju

Jis BNS patvirtino ministerijoje dirbantis nuo ketvirtadienio ir kuruos finansinius klausimus.
„Oficialiai pradėjau nuo vakar dienos (ketvirtadienio – BNS) dirbti, o patarinėsiu ministerijai finansiniais labiau klausimais. Ten Finansų skyrių biškį reikės pertvarkyti, tai su finansiniais tokiais dalykais, kur siejasi būtent su buhalterija, Finansų skyrium“, – BNS penktadienį teigė D. Puchovičius.
Patarėjas negalėjo tiksliau pasakyti, kokie uždaviniai jam keliami, kokius projektus jis kuruos.
„Mes dar su ministru neapsitarėm, kokius projektus, mes dabar apsiimsim, bet yra kryptis, kad su finansiniais būtent projektais. Manau, turbūt ir su šitais (su ES projektais – BNS) dirbsim. Dabar ministras yra išvažiavęs į komandiruotę, tai tiksliai negaliu pasakyt, bet kitą savaitę grįžta, turėsim posėdį, apsitarsim ir susiplanuosim“, – kalbėjo jis.
Ten Finansų skyrių biškį reikės pertvarkyti, tai su finansiniais tokiais dalykais, kur siejasi būtent su buhalterija, Finansų skyrium.
Jis tikino, kad dirbti ministerijoje pasisiūlė pats, jokio pasiūlymo nebuvo sulaukęs, dėl to nėra kalbėjęs ir su „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu.
„Man pačiam toks buvo noras, tai tiesiog susitikom su ministru, pasikalbėjom ir nusprendėm pabandyt“, – sakė D. Puchovičius.
„Su Remigijum šiaip nesu pažįstamas, tai neteko dėl to bendraut. Bendravau tiktai su ministru dėl šito. Čia buvo mano iniciatyva, norėjau pabandyt save būtent šitoj srity ir su ministru pakalbėjom, abiem viskas tiko, tai nusprendėm padirbt kartu“, – teigė patarėjas.
Tuo metu Robertas Puchovičius BNS teigė girdėjęs, kad ministras ieško patarėjų, o brolis ieškojo darbo, todėl pasiūlė jiems susisiekti, o sprendimą priėmė ministras.
„Aš girdėjau, kad ministras ieškojo patarėjų, o brolis ieškojo darbo, aš pasiūliau jiems susiskambinti. Jeigu broliui tinka ministras, o ministrui tinka brolis, tada pradėti darbus. Tai, kiek suprantu, jie sutarė. Bet priėmė sprendimą brolis ir ministras. Tai tikrai mes nei už ministrą, nei už brolį to sprendimo nepriimam“, – BNS kalbėjo politikas.
Jis teigė, kad R. Žemaitaitis buvo informuotas apie D. Puchovičiaus bei ministro pokalbį.
„Partijos pirmininkas buvo informuotas, kad brolis eis bendrauti. Mes priėmėm sprendimą, kad mes į šitą vietą nesikišim, nes čia yra Andriaus Palionio atsakomybė, nes jis skirsto darbus. Jam reikėtų prieš Vyriausybę atsiskaityti, kokie darbai yra daromi. Tai jeigu jam tinka brolis ar būtų čia ne brolis, jeigu jam tinka tas žmogus, tai mes šitoj vietoj leidom nuspręsti pačiam Andriui“, – aiškino R. Puchovičius.
„Mes žinojom, kad toks pokalbis vyksta, bet tikrai jokios įtakos nei buvo, nei noro kažko daryti“, – pridūrė jis.
R. Puchovičius teigė, kad jo brolis yra partijos narys nuo jos įkūrimo pradžios.
„Jis dalyvavo ir partijos veikloje, ir padėjo man rinkimuose daug. Ir kai būna visi pas mus sąskrydžiai, tai dalyvauja. Ir turbūt, kiek turiu žinių, jis ruošiasi eiti į tarybos rinkimus, turbūt Vilniaus rajone“, – sakė R. Puchovičius.
Su R. Žemaitaičiu BNS susisiekti nepavyko.
Pasak D. Puchovičiaus, visą savo karjerą jis dirbo tarptautinėse įmonėse, kur buvo atsakingas už finansus. Paskutiniu metu – iki 2025 metų gegužės pabaigos – jis dirbo įmonėje „Johnson Matthey“.
„Rūpindavausi ten ir analitiniais klausimais, ir bendra buhalterija. Būdavo įmonė tarptautinė, tai tiesiog mano darbas būdavo perkelti visą buhalteriją į naujai atsidariusį Vilniuje buhalterinį centrą. Tai irgi tobulinimai visų finansinių sistemų, tai su tuo visą savo karjerą teko dirbti“, – BNS aiškino D. Puchovičius.
D. Puchovičius savo „Linkedin“ paskyroje nurodo, kad „Johnson Matthey“ nuo 2024 metų liepos dirbo projektų ir perėjimo vadovu, prieš tai šioje įmonėje bei dar anksčiau bendrovėje „BMI Group“ kuravo finansinius klausimus.
Pagal valdančiųjų koalicijos sutartį Žemės ūkio ministerija priklauso „Nemuno aušrai“.
Naujausi komentarai