Įvertino: Adomavičius tikrai buvo geras ministras

„Šiai dienai ji (Kultūros ministerija – ELTA) priklauso „Nemuno aušrai“ ir mes ieškosime kito kandidato, kuris ir mums tiktų, ir visuomenei tiktų, ir Vyriausybei, ir visiems žmonėms“, – žurnalistams Seime sakė „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius.
„Prioritetas yra partinis (kandidatas – ELTA), bet tikrai svarstysime visus variantus“, – pridūrė jis.
Politiko teigimu, artimiausiu metu šį klausimą svarstys partijos organai.
„Bus sušaukta mūsų valdyba, taryba ir ieškosime sprendimo. Šiai dienai Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“ ir niekas nesikeičia“, – sakė jis.
Adomavičius galėtų užimti kitas pareigas Kultūros ministerijoje
Tuo metu kalbėdamas apie I. Adomavičiaus ateitį, R. Puchovičius patikino, kad jis galėtų užimti viceministro, kanclerio ar ministro patarėjo pareigas Kultūros ministerijoje.
„Galės grįžti į savo senas pareigas – būti Raimundo Šukio patarėju, gal jam kitas pareigas pasiūlys, kol kas neskubėkime dalinti pareigų“, – tikino „aušrietis“.
„Jis parodė, kad jis tikrai yra geras ministras, darbuotojas. Jam tikrai rūpėjo kultūra, jis tikrai galėtų užimti pareigas ir tęsti darbą. Matyčiau jį kiekvienoje pozicijoje, tačiau svarbiausia, kuris ateis ministras ir jis jau matys“, – akcentavo politikas.
Pasak jo, I. Adomavičius nusprendė trauktis ne dėl pastarųjų pasisakymų apie Krymą.
„Čia nebuvo nei Krymo klausimas, nei kiti dalykai. Matėme, kad buvo labai didelis spaudimas, labai daug puolama. Turbūt žmogus atsikelia su spaudimu, eina miegoti su spaudimu. Jis yra ministras, bet jis yra ir vyras, ir tėvas, turi šeimą, reikia grįžti namo ir tuos nervus atlaikyti“, – kalbėjo R. Puchovičius.
„Ignotas padarė tikrai didelį darbą, matome, kad jis gali toliau tęsti savo karjerą politikoje ir matome, kad jis turi didelį pasitikėjimą visuomenėje“, – tikino jis.
Kaip skelbta anksčiau, I. Adomavičius sakė, jog klausimai apie tai, kam priklauso Rusijos aneksuotas Krymas, yra provokuojantys. Interviu naujienų portalui „Lrytas“ politikas tvirtino nenorįs kalbėti šiais klausimais. Tačiau netrukus po interviu ministras savo poziciją patikslino.
Tačiau atsakyti, kaip įsivaizduoja ir ką jam reiškia Ukrainos pergalė, politikas vengė atsakyti.
Ministerijos atsisakyti nesvarsto
Tiesa, kultūros bendruomenei piktinantis, kad ministeriją nuspręsta patikėti „Nemuno aušrai“, R. Puchovičius sako, kad kol kas „aušriečiai“ nesvarsto apie galima jos perdavimą koalicijos partneriams.
„Kalbėti visada galime, derėtis visada galime, tačiau kol kas galime daryti tik sąmokslo teoriją. Šiai dienai ji (ministerija – ELTA) priklauso „Nemuno aušrai“ ir mes ieškosime kito kandidato, kuris ir mums tiktų, ir visuomenei tiktų“, – kalbėjo politikas.
„Yra ta visuomenė, kuri nepalaiko. Su ja laukia sunkus darbas, kad pakeistume jų nuomonę. Bet yra ir kita pusė, kuri mus palaiko. Mes negalime nusileisti vienai pusei nepabandžius to klausimo išspręsti ir pavesti kitą pusę, kuri mus palaiko. Ieškosime sprendimo, kad visi būtų patenkinti“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras I. Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų.
Apie tai, kad I. Adomavičius turėtų trauktis, penktadienį užsiminė ir premjerė Inga Ruginienė.
Šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.
Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.
Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką „Tai gali būti paskutinis kartas“.
