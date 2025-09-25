Paskirtasis ministras: Povilas Poderskis gali likti Aplinkos ministerijoje

„Jei atvirai – jei viskas susiklostys kaip planuojama – jis galės būti kancleriu“, – ketvirtadienį susitikime su opozicinėmis Seimo frakcijomis sakė K. Žuromskas.
Ar tiesa, kad P. Poderskis taps paskirtojo ministro vadovaujamos ministerijos kancleriu, patvirtinti prašė liberalas Simonas Gentvilas.
Iki šiol aplinkos viceministro pareigas ėjusį K. Žuromską ministru prezidentas patvirtino trečiadienį. Jis pareigose pakeis P. Poderskį, kuris, sugriuvus Gintauto Palucko Vyriausybei, taip pat pretendavo į postą, tačiau nesulaukė Gitano Nausėdos palaikymo.
