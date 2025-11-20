Antanas Nedzinskas džiaugiasi neatimta neliečiamybe: kolegos tai suprato

„Aš manau, kad kolegos suprato, kad tai yra sisteminė bėda. Kaip ir minėjau savo kalboje, savivaldybių tarybos reglamentai nebuvo aiškiai, tvarkingai padaryti, kad STT turėjo teikti rekomendacijas, tyrimus daryti visose savivaldybėse apie galimą korupcinę aplinką ir kitus galimus variantus“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Už neliečiamybės naikinimą balsavo 69 Seimo nariai, prieš buvo trys, susilaikė devyni politikai.
Norint panaikinti parlamentaro teisinį imunitetą, už tai turėjo balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys iš 141.
A. Nedzinskas sakė, kad apie neliečiamybės naikinimą kalbėjo ir socialdemokratų frakcijos posėdyje ketvirtadienį ryte, tačiau tikino nesiūlęs kolegoms balsavimo metu palikti salės.
Tiesiog paminėjo „Antanas Šampanas“, pradėjo visi juoktis ir po to ėjo prie kito klausimo.
„Ne, tikrai taip nebuvo kalbama. Tiesiog paminėjo „Antanas Šampanas“, pradėjo visi juoktis ir po to ėjo prie kito klausimo“, – teigė A. Nedzinskas.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Prokurorai norėjo A. Nedzinskui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir turto pasisavinimo, nes jis būdamas Trakų savivaldybės tarybos nariu 2020–2023 metais galimai suklastojo aštuonis dokumentus ir pasisavino per 2 tūkst. eurų.
