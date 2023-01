Daugiavaikė mama B. Jakučionytė Vilniaus oro uosto darbuotojams: gal jūs savo galvas tvarkykitės?

– Kodėl taip nutiko?

– Visada žinojau, kad reikia įgaliojimo. Migracijos tarnyba pastoviai transliuoja žinią, kad vaikams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta – užsienyje, nebereikia jokio tėvų sutikimo, įgaliojimo norint išskristi iš Lietuvos. Tikėjau tuo, ką jie sako. Pasirodo, kad ne. Niekada nebūčiau taip pasielgusi, jei ne jų skleidžiama informacija. Mano gyvenamoji vieta – Anglijoje, o vaikų kažkodėl rodo Lietuvoje. Aš negaliu žinoti, ką rodo jų sistemose: Migracijos tarnybos ar muitinės – net nežinau, kieno.

– Pirmą kartą taip skridote?

– Jis (sūnus – red. past.) skrido pirmą kartą. Esu girdėjusi, kad jei kažkuris iš tėvų yra oro uoste ir patvirtina, kad leidžia vaikui išvykti į užsienį, tuomet irgi galima išvykti be notaro patvirtinto įgaliojimo. Tėvas buvo oro uoste, netgi atnešė teismo sprendimą po skyrybų (kurios įvyko prieš dešimt metų), kad vaikų gyvenamoji vieta – su manimi. Nepaisant to, sūnaus neišleido. Nežinau, ką mokykloje pasakyti. Nesusipratimas. Galvoju, kad Pasų kontrolės darbuotojai buvo tiesiog per daug uolūs. Labai keista situacija.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Kokia dabar situacija? Jūs – nebe Lietuvoje, o sūnus liko?

– Aš ir buvau Anglijoje, savo namuose. O sūnus skrido savaitgaliui pas tėvą. Negali parskristi atgal. Tikiuosi, kad viskas bus gerai, nes jau yra notaro patvirtintas tėvo sutikimas, kad išleidžia vaiką skristi į užsienį.

– Reikėjo notaro patvirtinto sutikimo?

– Taip, reikėjo. Visada žinojau, kad reikia. Bet Migracijos tarnyba sako, kad vaikams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta – užsienyje, nereikia. Išeina taip, kad jis skrenda namo, bet ne namo. O tėvas jį leidžia į užsienį… Žodžiu, painiava. Sūnui yra septyniolika metų – galima jo paklausti. Jis savo elektroniniame pašte turi laiškus, patvirtinimą, kad jis turi nuolatinio gyventojo statusą Anglijoje. Niekas nepadėjo. Man labai keista. Rugpjūčio mėnesį draugės vaiką skraidinau į Angliją. Vien dėl to, kad mūsų skrydis buvo per Kopenhagą, niekas jokio įgaliojimo neprašė. Tai jeigu norite „vogti“ vaikus, skriskite per bet kokią Europos šalį ir išvešite į Angliją. Marazmas.

– Kas jums šioje situacijoje atrodo absurdiškiausia?

– Kažkokia biurokratinė, sisteminė klaida. Ta, kuri yra Migracijos tarnybos duomenų bazėje. Gal tai kietakaktis muitininkas, kuriam rodo, kad aš gyvenu Anglijoje, ir mano vaikas, kuris prirašytas čia... Viskas yra absurdas. Čia anekdotinė situacija.

Išeina taip, kad jis skrenda namo, bet ne namo. O tėvas jį leidžia į užsienį…

– Kiek ta anekdotinė situacija arba kaip sakote „biurokratinė klaida“ jums kainuos?

– Vaiko dvi dienos mokykloje. Anglijoje labai svarbu lankyti mokyklą. Gali būti, kad dėl to turėsime problemų – reikės mokėti baudą už tai, kad jo nėra. Nes jis neturi pateisinamos priežasties. Raštas, kurį parašė oro uoste, netinka. Kainuos naujas lėktuvo bilietas ir notaro patvirtintas įgaliojimas. Dar nežinau, kiek tai kainavo. Už lėktuvo bilietą sumokėjau 90 eurų. Nėra taip blogai, tačiau labai daug nervų ir keistas nesusipratimas. Dėl to ir viešinu šią situaciją, kad kiti žmonės, kurie gyvena Anglijoje, žinotų: tai, ką skleidžia Migracijos tarnyba, nebūtinai taip atsitiks. Mums taip neatsitiko.

Istorijos tęsinys: notaro patvirtintas tėvo leidimas netiko

Trečiadienį B. Jakučionytė savo feisbuko paskyroje pasidalijo sūnaus grįžimo iš Lietuvos į Angliją istorijos dramatiška atomazga. Žinoma moteris, įrašą pavadinusi „Septyniolikmečio bandymas iš Vilniaus grįžti į namus UK. II dalis“, tęsė istoriją: „Nepavykus vaikui pirmadienį grįžti namo, teko pirkti naują lėktuvo bilietą, tėvas pas notarą padarė sutikimą, kad sūnus galėtų išskristi. Kaip ir viskas gerai, tvarką žinom, viską turim, bandom antrą kartą. Aš, belaukdama vaiko, spėjau ir viešai pasiskandalinti, ir per LNK ta tema pakalbėti ir klausimų daug sulaukiau: kas kompensuos jums patirtas išlaidas dėl pareigūnų persistengimo?“

Žinoma moteris teigia apie 6 val. Lietuvos laiku sulaukusi sūnaus skambučio. Ji išgirdo: „Mama, manęs vėl neišleidžia.“

Moteris pasakojo, kad šįkart sūnus praėjo pasų kontrolę, įlipo į autobusą, kuris turėjo vežti į lėktuvą ir, kaip teigia moteris, „buvo pašauktas vardu, iš jo išlaipintas ir grąžintas į pasų kontrolę, nes.... negali skristi, nes notariškai patvirtintas tėvo leidimas vykti į užsienį netinka. Kažkoks viršininkas pakeltu tonu mano nepilnamečiui sūnui aiškino taip, lyg tas būtų kokį nusikaltimą darantis. Tada sūnus man ir paskambino, dar kartą pasakiau, kad tu turi el. laišką, patvirtinantį tavo nuolatinio gyventojo JK statusą. Tai, žinokit, tas laiškas vis tik tiko! Marija švenčiausia ir Lietuva Marijos žeme! Ir dar pasakė, kad tas laiškas būtų ir pirmadienį padėjęs.“

Nebegalinti užmigti mama po penkių minučių teigė sulaukusi sūnaus žinutės: „Viskas gerai, praleido, aš jau lėktuve“. Mamai sunku buvo suprasti, kaip tik ką pasų kontrolėje buvęs vaikas taip greitai atsidūrė lėktuve. „Grįžęs namo papasakojo: nu, su racijom jie ten lydėjo mane“,– įraše socialiniuose tinkluose pasakojo B. Jakučionytė.

„Kai pagaliau sulaukiau sūnaus namuose ir išgirdau visą istoriją, patikėkit, žarnos vartėsi nuo to, ką jam teko patirti. Iki šiol vartosi. Gerai, šitam – už pusmečio aštuoniolika, bet namuose dar du nepilnamečiai, kurie kartais skraidys. Tai ką su tais daryti artimiausius šešis metus?“– klausė sunerimusi keturių vaikų mama.

„Aš dvi dienas galvojau, kad aš čia kažką praleidau, kažkur varnelės neuždėjau, tada galvojau apie savo eks, kad čia jis kažkaip nesugebėjo oro uoste už vaiką atstovėt, nu, bet po vaiko išlaipinimo iš autobuso ir aprėkimo šiandien, neturiu ką daugiau pasakyt kaip tik: „Ei, jūs ten, Vilniaus oro uosto pasų kontrole, gal jūs savo galvas tvarkykitės, ką?“ – trečiadienį emocijų įrašo pabaigoje neslėpė Anglijoje dešimt metų gyvenanti moteris.