Dėl Sviatlanos Cichanouskajos apsaugos lygio sumažinimo laikinai buvo sustabdyta jos biuro veikla

Šią informaciją jam patvirtino diplomatinis S. Cichanouskajos patarėjas Dzianisas Kučinskis.
„Spalio 1 dieną buvome informuoti apie planuojamus S. Cichanouskajos apsaugos užtikrinimo pokyčius Lietuvoje. Būtume norėję, kad sprendimas būtų praneštas šiek tiek iš anksto. Kadangi įspėjimo laikas buvo labai trumpas, neturėjome pakankamai laiko pritaikyti biuro veiklą prie šių pokyčių. Dėl to turėjome laikinai sustabdyti biuro veiklą“, – cituojamas jis.
Anot patarėjo, po informavimo sekusiame biuro atstovų susitikime su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu minėti pokyčiai buvo paaiškinti bei patikinta, jog „Lietuvos požiūris į (Baltarusijos autoritarinio prezidento – BNS) Aliaksandro Lukašenkos režimą išlieka nepakitęs“, o „S. Cichanouskaja lieka oficialia Lietuvos vyriausybės viešnia ir nenumatomi jokie jos statuso pokyčiai“.
D. Kučinskio teigimu, S. Cichanouskajos ir jos komandos apsauga „yra ne tik gyvybiškai svarbi jos saugumui, bet ir tęstiniam, funkcionaliam Baltarusių demokratinės atstovybės veikimui užsienyje“.
Jis tikino, jog dėl A. Lukašenkos režimo tęsiamos bauginimo kampanijos, represijų bei sieko sumenkinti Baltarusijos demokratines jėgas ir bauginti bendruomenę užsienyje biuras yra rimtai susirūpinęs dėl besitęsiančių bei naujai kylančių grėsmių.
LRT antradienį skelbė, kad sumažinus fizinės apsaugos lygį, S. Cichanouskajos apsauga Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui, kuris asmenų apsaugą užtikrina ne kaip valstybės vadovui, o kaip asmeniui, kuriam objektyviai gali kilti tam tikros grėsmės.
Baltarusių opozicijos lyderė S. Cichanouskaja nuo atvykimo į Lietuvą 2020-aisiais buvo visą parą saugoma VAT pareigūnų.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygis sumažintas atsižvelgus į pasikeitusį grėsmių vertinimą.
Naujausi komentarai