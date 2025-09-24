Žinoma turinio kūrėja tapo mama: žinia paskelbta su Nausėdos pagalba

Džiugia žinia apie šeimos pagausėjimą Darja sutiko pasidalinti su LNK.LT skaitytojais.
Turinio kūrėja kartu su vyru paviešino vaizdo įrašą iš ligoninės palatos, kuriame matyti naujagimė dukrelė, šalia stovintis tėtis ir lovoje gulinti Darja – ji šmaikščiai imitavo prezidento Gitano Nausėdos žodžius.
„Ačiū labai, gera naujiena. Dabar galima pranešti visiems mūsų draugams ir visai tarptautinei medijai, kad mes padarėme tai. Ačiū, labai ačiū. „We made it“, – kalbėjo ji.
Naujai iškeptus tėvelius komentarų skiltyje pasveikino Donatas Montvydas, Natalija Bunkė, Sotera Šveikauskaitė ir Indrė Trusovė.
LNK.LT primena, jog Darja ir Kamil'as – pasaulį išmaišę lietuviai, galintys pasidžiaugti išties plačiu pamatytų šalių sąrašu. Nors turinio kūrėja pripažino gyvenusi svajonių gyvenimą, nėštumo teste pamatytos dvejos juostelės ją šiek tiek pribloškė.
„Pirma reakcija – aš išsigandau! Tikriausiai mažiau populiari reakcija arba tokia, apie kurią gėda prisipažinti. Lyg ir pakankamai subrendusi supranti savo veiksmus ir atsakomybę už juos… bet kai pamačiau dvi juosteles, atėjo suvokimas, kad gyvenimas dabar tikrai pasikeis ir nebus toks, koks buvo, – akimirkai mane ištiko šokas“, – instagrame su sekėjais dalijosi D. Chusnutdinova-Kot.
Darja pripažino, jog buvo nelengva pasiryžti kitokiam gyvenimo būdui, tačiau su metais vis dažniau ją aplankydavo mintys apie motinystę.
„Vis dažniau galvodavau apie tai, kad galiu labai stipriai pasigailėti nepastojusi, juolab nepabandžiusi. Esu tokio amžiaus, kada šiandien – „best life“, o rytoj – „sorry“, bet jau nelabai ir potencialo liko. Baimę prarasti savo ankstesnį gyvenimą pakeitė baimė netekti galimybės turėti kitokį. Tada pabandėme ir pastojome!“ – džiaugsmu tryško turinio kūrėja.
