Žinoma atlikėja vos nemirė: mane rado kraujo klane

Apie incidentą, įvykusį sekmadienį, rugpjūčio 17d., ji skelbė instagrame. Jos įrašus, kurie šiuo metu yra pašalinti, cituoja „AP News“.
„Mane rado kraujo klane“, – rašė žinoma moteris.
„Sulūžo mano nosis, netekau kelių dantų ir negaliu judėti“, – tikino 48-erių T. Braxton ir pridūrė, kad „net nežino, kas jai nutiko.“
Daugiau detalių apie avariją žinoma moteris nepateikė, bet teigė, kad dabar į gyvenimą žiūri visiškai kitaip.
„Taisantis sveikatai, prasideda ir mano psichologinė kelionė“, – pažymėjo ji.
T. Braxton vadybininkas Philas Thorntonas savo instagramo anketoje dėkojo sekėjams už jų išreikštą susirūpinimą ir paramą T. Braxton.
„Ji ilsisi ir sveiksta. Ačiū už jūsų maldas ir linkėjimus“, – rašė jis.
T. Braxton muzikinę karjerą pradėjo dar 1990 m. – išgarsėjo kaip R&B grupės „The Braxtons“ narė kartu su savo seserimis. Grupei iširus T. Braxton pradėjo sėkmingą solinę karjerą.
T. Braxton ir jos šeimos nariai taip pat vaidino 2011 m. televizijos seriale „Braxton Family Values“ (liet. „Braxtonų šeimos vertybės“).
