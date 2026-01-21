ECB vadovė: JAV kaip sąjungininkė elgiasi labai keistai

D. Trumpo bandymas perimti Arkties salą atvėrė giliausią takoskyrą tarp Vašingtono ir Europos per kelis dešimtmečius, JAV lyderiui grasinant muitais kelioms šalims dėl pasipriešinimo jo planams.
Davose per interviu Prancūzijos radijo stočiai RTL paklausta, ar Jungtinės Valstijos yra Europos Sąjungos (ES) „sąjungininkė ar priešininkė“, C. Lagarde atsakė, jog amerikiečiai „elgiasi labai keistai kaip sąjungininkai“.
„Kai esi sąjungininkas pagal Šiaurės Atlanto sutartį (NATO), kai dešimtmečius buvai sąjungininkas ir buvai abiejų pusių istorijos dalis, grasinti užgrobti teritoriją, kuri akivaizdžiai neparduodama, pavyzdžiui, Grenlandiją, ir mojuoti muitų apribojimais bei įvairiais kitais tarptautinės prekybos apribojimais, iš tikrųjų nėra elgesys, būdingas sąjungininkui“, – sakė ji.
Ji teigė vėliau trečiadienį atidžiai stebėsianti JAV prezidento kalbą kasmetiniame pasaulio ekonominio ir politinio elito susitikime.
C. Lagarde, 21-os eurą naudojančios šalies centrinio banko vadovė, teigė neplanuojanti asmeniškai susitikti su D. Trumpu, tačiau sakė mananti, kad jo kalba bus įdomi.
„Kai prezidentas D. Trumpas šią popietę Davose iš naujo apibrėš savo poziciją, tai leis europiečiams nuspręsti, ką jie darys kartu“, – sakė ji.
„Man atrodo, kad esminiai dalykai yra vienybė ir ryžtas“, – teigė vadovė.
Vėliau kalbėdama Davose, C. Lagarde taip pat perspėjo, kad tolesnis pasaulio ekonomikos susiskaidymas gali pakenkti verslui, ypač dideliems dirbtinio intelekto pramonės žaidėjams.
Jei paklausite „didelių išlaidautojų“ DI srityje, ko jiems reikia, „jie pasakys – prieiga prie kuo didesnio duomenų kiekio, jie pasakys – mastas“, sakė ji.
„Dabar tai būtų gerokai sutrikdyta, jei turėtume ribotą prieigą prie duomenų dėl skirtingų privatumo įstatymų visame pasaulyje ir daugiau protekcionistinių kliūčių, kurio
