Aiškėja Ievos Voveris šeimos paslaptys: JAV – milijoninis ieškinys dėl tragiškos avarijos

Taria sudie
„Amerika man padovanojo ne tik naują gyvenimo pradžią, bet ir tiek daug nuostabių dalykų, kuriuos norisi įvardinti“, – prieš savaitę socialiniuose tinkluose apie naują gyvenimo etapą rašė moteris.
„Ši šalis sukūrė man puikias gyvenimo sąlygas, suteikė galimybę tobulėti ir atrasti save iš naujo. Amerika – tai vieta, kurioje radau ne tik saugų prieglobstį, bet ir tikrą įkvėpimą gyventi pilnavertiškai“, – teigė ji.
JAV I. Voveris gavo Amerikos pilietybę, čia gimė trys jos vaikai, šeima sukūrė namus, tačiau moteris nusprendė „sakyti sudie“.
„Galbūt ir grįšiu galbūt ir toliau gyvensiu bet šiai akimirkai sakau sudie, nežinau, kiek ilgai, nežinau, kada vėl pasimatysim, bet tikrai žinau, kad aš tave aplankysiu“, – įrašą užbaigė I. Voveris.
Tragiška avarija
Kaip rašo „My Fox 8“, vakarėlių autobusų kompanijos savininkas pateikė 5,3 mln. dolerių ieškinį prieš Ilinojaus valstijos bendrovę „Triton Logistics“ po „Triton“ sunkvežimio ir autobuso avarijos, per kurią žuvo trys žmonės.
Avarija įvyko dar 2022 m. gruodžio mėnesį. Danielio Cramerio vairuojamas „Triton Freightliner“ sunkvežimis, gabenęs alų iš Čikagos (Ilinojus) į Česapyką (Virdžinija), susidūrė su „Futrell's Party Adventures“ vakarėlių autobusu.
Per avariją žuvo broliai 21-erių Jontae Russell ir 25-erių X'zavier Evans bei 19-metė Montia Bouie, dar apie 20 keleivių buvo sužeisti.
Ieškinyje įvardyti „Triton“ savininkas A. Voveris, sunkvežimio vairuotojas D. Crameris ir kelios susijusios įmonės. Anot „Futrell's Party Adventures“, jie buvo aplaidūs bei tyčia elgėsi neapgalvotai ir abejingai kitų saugumui.
Kaltas nuovargis?
Pasak Nacionalinės transporto saugumo valdybos (NTSB), kurią cituoja „WTKR“ žiniasklaidos priemonė, sunkvežimio vairuotojas buvo pavargęs dėl „per ilgo vairavimo ir miego trūkumo“.
Ataskaitoje teigiama, kad „Triton Logistics“ suklastojo vairuotojų anketas savo transporto priemonių elektroninėse registracijos įrenginių sistemose, kad sudarytų įspūdis, jog jie pakankamai ilsisi tarp važiavimų. Tai leido vairuotojams apeiti vairavimo apribojimą ir vairuoti pavargusiems, aiškinama ataskaitoje.
Anot naujienų portalo „10 On Your Side“, D. Crameris tyrėjams papasakojo, kad avarijos naktį melavo valstijos policijai apie tai, kad turėjo pakaitinį vairuotoją.
Anot „AP News“, 61-erių vairuotojas vairavo septynias dienas iš eilės.
Dokumentai parodė, kad ši schema buvo vykdoma per duomenų centrą Lietuvoje.
„Futrell's Party Adventures“ ieškinyje rašoma, kad „Triton“ toliau naudojosi netikra pakaitinio vairuotojo schema maždaug metus po mirtinos avarijos.
Be to, ieškinyje taip pat teigiama, kad „Triton“ savininkas A. Voveris ir jo žmona panaudojo savo įmonių pelną nekilnojamajam turtui, automobiliams „Lamborghini“ ir „Bentley“ įsigyti, taip pat prabangioms atostogoms. Norėdami išvengti bet kokio teismo sprendimo ateityje, perkėlė finansinį turtą iš „Triton Logistics“ į Lietuvą.
Vienintelė iki šiol įmonei skirta sankcija buvo 36 tūkst. 170 dolerių bauda už pažeidimus, susijusius su po avarijos neatliktu testu, nustatyti alkoholio kiekį kraujyje, taip pat įrašų klastojimu ir maksimalios vairavimo trukmės viršijimu.
Tuo tarpu Jorko apygardos valstijos teisme buvo pateiktas 10 mln. dolerių ieškinys prieš „Triton“.
Pirmieji šią žinią Lietuvoje pranešė delfi.lt.
